На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

В Донецкой области погиб защитник Украины Гайк Хачатрян. Воин был жителем села Мирков Волынской области.
О гибели Героя сообщили 26 апреля в Гороховской городской территориальной громаде. Как отмечается, Гайк Хачатрян погиб вблизи поселка Ямполь - в его окоп попала мина.
"Верный военной присяге и украинскому народу Гайк Хачатрян мужественно исполнял свой военный долг. Разделяем боль утраты и глубоко сочувствуем семье погибшего Героя. Вечное уважение и память Защитнику Украины!", — говорится в сообщении.
Как сообщили в Луцком колледже технологий, бизнеса и права, у Героя осталась дочь Диана, студентка этого учебного заведения.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на боевых позициях возле населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном Ренатом. Отражая атаку врага, он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом.
Также на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.
Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.
Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.
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