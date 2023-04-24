В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ из Прикарпатья

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

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Иван Питчук погиб в боях за Украину / Фото: УНИАН, Facebook Гунда Андрій

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет. О потере сообщил сельский голова Андрей Гунда.

Иван Иванович Питчук родился 1 июня 1996 года в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

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"Иван был примером и опорой для всей своей семьи. Честный, уверенный, верный… Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-нибудь поддержать, помочь, уберечь! Само желание защитить самых родных и увело сердце Воина на фронт", - написал Гунда.

Подробности гибели защитника Украины не сообщаются.

Ивану Питчуку в этом году исполнилось бы 27 лет / Фото: Facebook Гунда Андрій

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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