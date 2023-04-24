УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ из Прикарпатья

Анна Ярославская
24 апреля 2023, 07:52 обновлено 24 апреля, 07:54
65
Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области.  Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.
Иван Питчук
Иван Питчук погиб в боях за Украину / Фото: УНИАН, Facebook Гунда Андрій

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет. О потере сообщил сельский голова Андрей Гунда.

Иван Иванович Питчук родился 1 июня 1996 года в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

видео дня

"Иван был примером и опорой для всей своей семьи. Честный, уверенный, верный… Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-нибудь поддержать, помочь, уберечь! Само желание защитить самых родных и увело сердце Воина на фронт", - написал Гунда.

Подробности гибели защитника Украины не сообщаются.

Иван Питчук
Ивану Питчуку в этом году исполнилось бы 27 лет / Фото: Facebook Гунда Андрій

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

Другие новости:

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

08:32 Мир
"Бьем врага и держим стратегические рубежи": Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжается

"Бьем врага и держим стратегические рубежи": Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжается

07:32 Украина
Украина не сдаст Бахмут, падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск - Зеленский

Украина не сдаст Бахмут, падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск - Зеленский

07:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:32

Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

08:15

Самые слабые места российской армиимнение

07:57

Гороскоп на сегодня 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

07:52

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ из Прикарпатья

07:32

"Бьем врага и держим стратегические рубежи": Сырский заявил, что оборона Бахмута продолжаетсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:14

Украина не сдаст Бахмут, падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск - Зеленский

06:46

Россия очень опасается контрнаступления ВСУ: перспектив нетмнение

06:42

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, проснулся весь город: что известноВидео

04:41

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

Реклама
03:15

Мисс Украина-Вселенная получила многочисленные ожоги и порезы во время путешествия

02:45

Сын Пескова "воевал" в Украине: СМИ разоблачили вранье "повара Путина"

02:15

"Использует все инструменты": Жданов спрогнозировал реакцию Путина во время контрнаступления ВСУВидео

01:28

Победа в Крыму или шаг к заморозке войны: Пионтковский сделал прогноз о контрнаступлении ВСУВидео

00:16

"Выстоять всеми силами": Макрон определил основную цель поддержки Украины в войне с РФВидео

23 апреля, воскресенье
23:30

Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

23:07

"Это невидимая для всех работа": Зеленский анонсировал важные международные события для УкраиныВидео

23:06

Будет масштабная проверка: украинцы могут потерять свои пенсии - кто под угрозойВидео

22:18

Перестреляли друг друга: на Луганщине "вагнеровцы" и военные РФ не смогли найти виновныхВидео

22:08

"Будем уничтожать всех": Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленныхВидео

21:26

Силой отбирали украинские флаги: на концерте российского рэпера Noize MC произошел жесткий скандалВидео

Реклама
20:54

"Это не шутка!": "голубка мира" Ани Лорак задонатила на ВСУ кругленькую сумму

20:43

Арестович озвучил три сценария, при которых война с РФ окончательно будет завершенаВидео

20:14

"Нет смысла продавать дешево овощи": эксперт рассказал когда будет спад цен на продуктыВидео

20:03

Лишилась последнего: Пугачева продала свой подмосковный замок за сумасшедшие деньгиВидео

19:20

9 мая в России стало неофициально днём наступления и победы ВСУмнение

19:01

Удары по оккупантам в Севастополе, Саках и Джанкое: генерал из США об освобождении Крыма

18:56

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в КрымуВидео

18:49

Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

18:45

"Мы закончим ликвидацию Украины": в Госдуме прямо назвали главную цель РФВидео

18:08

Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада ЯмыВидео

18:02

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The GuardianВидео

17:41

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:35

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

17:21

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлениемВидео

17:04

Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из ВинницыВидео

16:40

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детейВидео

15:32

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объясненийВидео

15:26

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

15:19

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

Реклама
14:58

Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

14:53

Скандал в Румынии: одиозная депутат крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламентаВидео

14:30

Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

13:55

Россия отложит новую мобилизацию - разведка БританииВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять