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Одним из первых встал на защиту Бахмута: в боях за Украину погиб защитник из Полтавы Юрий Боженко

Анна Ярославская
21 апреля 2023, 08:21 обновлено 21 апреля, 08:25
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Старший сержант Юрий Боженко был бойцом сводной роты охраны Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Юрий Боженко
Обстоятельства гибели Юрия Боженко неизвестны / Фото: Facebook, УНИАН

В боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута.

Старший сержант Юрий Боженко был бойцом сводной роты охраны Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые длительное время выполняли боевые задания на передовой в районе Бахмута, сообщили в соцсетях.

Друзья и знакомые вспоминают Юрия как сильного, мужественного, честного и патриотического гражданина.

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Обстоятельства гибели Героя Украины неизвестны.

Как сообщал Главред, на фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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