"В его груди билось горячее сердце патриота": защищая Украину, погиб воин с Волыни Владимир Сохацкий

Вместе с побратимами из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Владимир на протяжении девяти месяцев сражался с оккупантами.

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Владимир Сохацкий погиб 8 февраля 2023 года в Харьковской области / Фото - Турійська громада: сьогодення

В боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин. Фотографии с траурной церемонии опубликовали на Facebook-странице "Турійська громада: сьогодення".

"В его груди билось горячее сердце патриота-украинца", - говорится в сообщении.

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У Владимира Сохацкого был боевой опыт в зоне АТО.

"С начала полномасштабной войны, не дожидаясь повестки из военкомата, Владимир искал возможность как можно быстрее встать на защиту страны, хотя имел проблемы со здоровьем", – говорится в сообщении.

Прощание с защитником Украины прошло в селе Литин / Фото - Турійська громада: сьогодення

28 апреля 2022 года он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с побратимами из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на протяжении девяти месяцев защищал родную землю в ожесточенных боях с врагом.

Погиб Владимир Сохацкий 8 февраля 2023 года во время наступательных действий на Харьковском направлении.

Почтить память защитника Украины пришли односельчане и жители соседних сел, друзья и знакомые, побратимы Владимира. В честь Героя прозвучал военный салют, а тело предали земле под звуки государственного гимна.

Владимира Сохацкого похоронили 17 апреля / Фото - Турійська громада: сьогодення

Попрощаться с защитником Украины пришли родные, односельчане и побратимы / Фото - Турійська громада: сьогодення

Прощание с защитником Украины Владимиром Сохацким / Фото - Турійська громада: сьогодення

Прощание с защитником Украины Владимиром Сохацким / Фото - Турійська громада: сьогодення

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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