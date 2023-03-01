В боях за Украину погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рысак

Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

Олег Рысак погиб в день своего рождения / Фото УНИАН, facebook.com

В боях за Украину погиб еще один украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак.

Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет, сообщил в Facebook Спортивный комитет Украины.

Олег Рысак родом из Запорожья, он с детства занимался спортом. В 10 лет попал в к известному украинскому тренеру Ларисе Березенко, которая выигрывала чемпионат мира и по кикбоксингу, и по боксу в составе национальной сборной.

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Все свои знания и навыки Березенко передавала ученикам. Более 10 лет она не просто готовила Олега, но и заботилась о нем. Фактически стала для парня второй мамой в зале городской ДЮСШ "Мастер Сич".

Рысак выигрывал чемпионаты Украины по кикбоксингу, получил звание кандидата в мастера спорта. Главные победы пришли к парню в 2016 году, когда он стал победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фулл-контакт – наиболее жесткой разновидности кикбоксинга.

На Кубке мира-2016 в Будапеште Рысак стал чемпионом в весовой категории до 60 кг, а его наставница Лариса Березенко приняла участие в соревновании среди ветеранов и победила в весе до 65 кг – также фулл-контакт.

В 2019 году Олег вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Рысак воевал с российскими оккупантами с первых дней полномасштабной войны и погиб на донецком направлении.

Как сообщал Главред, лейтенант-пограничник Федор Темир погиб в марте 2022 года. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить прорыв русских оккупантов под Волновахой.

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