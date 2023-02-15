Погиб в неравном бою с танком под Волновахой: трагическая история пограничника-спортсмена

Лейтенант Федор Темир был успешным спортсменом-универсалом и храбрым офицером. И погиб в бою под Волновахой 7 марта - пытаясь не допустить прорыва оккупантов.

офицер, свеча / коллаж фото ua.depositphotos.com и ГПСУ

Лейтенант-пограничник Федор Темир погиб в марте минувшего года ‒ и пожертвовал своей жизнью, чтобі остановить прорыв русских оккупантов под Волновахой. Его историю рассказал портал "Обозреватель".

Темир был успешным спортсменом-универсалом. На его счету были турниры по полиатлону, кроссфиту, он выступал вместе с полком Нацгвардии "Азов", а также участвовал в I региональноv чемпионате по функциональному многоборью среди подразделений ВСУ.

Роковой для себя 2022 год, Темир встречал участием в забеге Санта-Клаусов. А последний раз участвовать в соревнованиях в начале февраля 2022-го. Тогда в Мариуполе проходил турнир среди команд силовых структур городского гарнизона по плаванию и гребле.

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Офицер проходил службу в пограничной комендатуре быстрого реагирования Новотроицкое. А погиб лейтенант Темир 7 марта, обороняя город Волноваха под Мариуполем. Его подразделение прикрывало подступы к городу, тогда вражеские войска попытались прорваться вглубь обороны и параллельно наносили удары по двум другим направлениям. Темир погиб после прямого попадания танкового снаряда.

Напомним, ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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