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"Выполняла очень сложные боевые задачи": на войне погибла молодая защитница с позывным "Аида"

29 декабря 2022, 19:05
Сначала Влада стала на защиту Украины как боевой медик. Однако в процессе прохождения обязательной пехотной подготовки показала себя как настоящий воин.
'Выполняла очень сложные боевые задачи': на войне погибла молодая защитница с позывным 'Аида'
На войне погибла молодая защитница Владислава Черных / Facebook Vsevolod Kozhemyako

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в борьбе с российскими оккупантами. Так, 28 декабря, в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

"Я лично забирал Владу из дома, когда в мае этого года мне сказали, что есть девочка, которая хочет к нам в подразделение, но живет за городом (почти в зоне боевых действий) и не может добраться до Харькова. Я был рядом и заехал за ней. Ее тогда с гордостью провожала вся семья", - вспоминает командир подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко.

Владислава встала на защиту Украины сначала как боевой медик, однако в подразделении все обязательно должны были пройти пехотную подготовку. Главный сержант сразу заметил, что девушка очень метко и уверенно работает со стрелковым оружием.

"Помню, как она на моих глазах с первого выстрела попала в цель из гранатомета. И все поняли, что это серьезный боец. Влада была очень жадна до новым знаниям. Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке, а потом стала пилотом дронов. Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождении от них украинской земли. Не один раз выполняла очень сложные боевые задачи", - рассказал Кожемяко.

Он вспомнил, как всего несколько недель назад Влада спасла жизнь тяжело раненному собрату. Девушка оказала ему первую помощь прямо на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал под огонь вражеского вертолета.

"Искренние соболезнования и большой почет родителям Влады, которые подарили Украине и миру такую достойную дочь! Герои не умирают и Влада навсегда останется нашей сестрой! Мы обязательно за нее отомстим!",- подчеркнул командир подразделения "Хартия".

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Больше новостей о погибших защитниках Украины:

война в Украине война России и Украины
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