Под Бахмутом в боях с врагами погиб известный украинский режиссер

Известный украинский режиссер Олег Бобало погиб под Бахмутом в бою — о смерти знаменитости сообщил его друг и коллега Евгений Лавренчук.

Олег Бобало / коллаж фото Facebook и https://ua.depositphotos.com

В жестоких сражениях под Бахмутом в рядах ВСУ погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Об этом сообщила его супруга Анна и его друг и коллега Евгений Лавренчук.

Он написал ностальгический пост, в котором вспомнил, как они вместе с Бобало взрастали, играли во львовском молодежном театре и привел множество других приятных воспоминаний.

"Только что стало известно, что под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссер Олег Бобало. Олега Бобало больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Нового года, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова. Не знаю, какие слова подобрать для жены Анны, для его мамы — тети Иры, для брата Жени, для семьи, для тех, кто его любил. Сделаю все, чтобы донести это до мирового сообщества. Мир должен знать. И вечно помнить", — написал Лавренчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский актер, комик, телеведущий и участник проекта "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб, защищая родину в составе ВСУ от российских захватчиков. Герою было всего лишь 26 лет.

До того, в марте, в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Он был артистом дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

Другие новости: