Блистал на сцене и стал одним из лучших разведчиков: под Бахмутом погиб актер из "Черного квадрата"

Александр Снегуровский, ранее выступавший на театральной сцене, взял в руки оружие и защищал Украину до конца.

Снегуровский, свеча / https://ua.depositphotos.com и Facebook

В боях под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" Александр Снегуровский. О гибели защитника Украины сообщил в Facebook советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В последнее время Снегуровский жил в США вместе с женой и маленьким сыном, но после начала российской агрессии против Украины вернулся защищать родную землю.

Арестович назвал Снегуровского одним из лучших разведчиков украинской армии.

"Под Бахмутом погиб мой друг, Александр Снегуровский. Он был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала войны, закупив на все накопленные деньги военное снаряжение, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом", – написал он.

По словам Арестовича, Александр отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел такую возможность) и погиб на ней в тяжелом бою. У павшего воина остались жена и маленький сын.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский актер, комик, телеведущий и участник проекта "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб, защищая родину в составе ВСУ от российских захватчиков. Герою было всего лишь 26 лет.

До того, в марте, в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Он был артистом дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

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