Бывший политзаключенный Москвы Афанасьев трагически погиб на фронте

Жена Афанасьева Людмила также подтвердила эту информацию, но его мать отметила, что командование не сообщало ей о гибели сына.

Геннадий Афанасьев / facebook.com

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов сообщил, что бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев погиб на фронте, защищая Украину от российских захватчиков.

"Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава Герою!", - написал он в Facebook.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз также сообщил в комментарии "Крым. Реалии", что Афанасьев погиб под Белогоровкой в Луганской области. Он отметил, что бывший политзаключенный воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады.

Жена Афанасьева Людмила также подтвердила эту информацию.

При этом его мать отметила, что командование не сообщало ей о гибели сына.

Геннадий Афанасьев - что о нем известно

В мае 2014 года после незаконной аннексии Крыма российская ФСБ задержала Афанасьева в Симферополе.

Его обвинили в якобы подготовке террористических актов.

Афанасьев был одним из обвиняемых по делу так называемых "террористов группы Сенцова". Кремлевский режим приговорил политзаключенного к 7 годам лишения свободы.

Однако два года спустя в результате обмена его вернули в Украину.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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