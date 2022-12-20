Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

С 28 ноября защитник официально находился в списках пропавших без вести. Известие, что единственного сына больше нет, разделило жизнь матери на "до" и "после".

Под Бахмутом трагически погиб 26-летний Виталий Коваль / Крымский бандеровец

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Так, во вторник, 20 декабря, в Тернополе попрощались с 26-летним Виталием Ковалем, который погиб в одной из самых горячих точек на Донбассе – под Бахмутом.

Как сообщает "Крымский бандеровец" в Facebook, Коваль Виталий Владимирович родился 25 октября 1996 г. Окончил школу № 9 и Тернопольское высшее профессиональное училище технологий и дизайна. На второй день полномасштабного вторжения РФ встал на защиту родной земли. Сначала добровольцем пошел в ряды теробороны, а уже с 30 марта официально подписал контракт.

В июне Виталий присоединился к отдельному отряду специального назначения "Азов", куда тогда набирали на обучение. Из 50 кандидатов отобрали только 18 человек, и он был среди избранных.

В последний раз мать видела сына в августе – тогда он три дня побыл дома в коротком отпуске.

Вечером 24 ноября Виталий написал своей маме последнее SMS: "У нас очень все плохо, много 200 и 300. Люблю, целую, обнимаю". Тогда сын так попрощался с самым дорогим человеком.

С 28 ноября защитник официально находился в списках пропавших без вести. Родные Виталия верили в чудо: а вдруг ошибка, а вдруг сейчас позвонит или пришлет сообщение. Однако воин так и не позвонил…

Известие, что единственного сына больше нет, разделило жизнь матери на "до" и "после". Выяснилось, что Виталий погиб, когда доставлял патроны своим и их накрыли танковым огнем. Его тело было на территории, откуда забрать его не могли. Вернуть его удалось лишь недавно во время очередного обмена.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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