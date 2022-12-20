Пытался спасти дочь из огня: фронтовой медик погиб в пожаре из-за буржуйки

Мать с сыном успели спастись, прыгнув из окна на крышу автомобиля. Отец искал дочь в доме. Спасатели нашли их погибшими в разных местах дома.

Из-за пожара погиб фронтовой медик Сергей "Маэстро" Гарбарчук / ГСЧС Украины, Facebook

На Житомирщине в пожаре погиб руководитель подразделения добровольческого медицинского батальона Сергей "Маэстро" Гарбарчук. Пожар вспыхнул из-за установленной в доме буржуйки.

Жена погибшего вместе с сыном спрыгнули с окна на крышу автомобиля. А отец с дочкой не успели спастись. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Житомирской области. Детали трагедии рассказали местные СМИ.

Как сообщали в ГСЧС, трагедия произошла 18 декабря в селе Озадовка Бердичевского района. Двухэтажный частный дом, в котором жила семья Гарбарчуков, вспыхнул из-за буржуйки.

"Женщина с сыном успела покинуть задымленный дом, прыгнув с балкона на машину. Мужчина же бросился искать дочь, которую среди дыма не могли сразу найти. Погибших отца и дочь уже спасатели отыскали в разных местах дома", – рассказали в ГСЧС.

Погибший фронтовой медик Сергей "Маэстро" Гарбарчук/ Facebook

Позже о смерти побратима рассказали в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Николая Пирогова.

Местные СМИ сообщили, что Сергей незадолго до пожара поставил в комнате дополнительную буржуйку и вывел ее в камин. Семья спала на втором этаже, но их разбудил дым.

Сергей Гарбарчук до 2014 года был предпринимателем и успешно вел свой бизнес. Также он был частным пилотом – это было его хобби.

С 2014 года не смог оставаться в стороне из-за войны, которая разгорелась в родном государстве, поэтому пошел волонтерить. Он стал участником крупнейшей добровольческой медицинской миссии "Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова".

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