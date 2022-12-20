Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу, однако в этих нормах есть некоторые исключения.

Какие мужчины могут выехать за границу во время войны: детальное объяснение / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу. Однако, как сообщает портал Обозреватель, есть исключение для некоторых категорий людей.

Кому можно выезжать за границу во время войны?

Список категорий мужчин, которым сейчас позволяют выезд за границу, достаточно широк. Среди них, например, есть лица с инвалидностью. Но им для пересечения границы при себе нужно иметь удостоверение, подтверждающее такой статус.

Выезжать также могут те, кто имеет супругу с инвалидностью и сопровождает ее для выезда за пределы Украины – но нужно свидетельство о браке и документы об инвалидности.

Могут выехать лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины. Те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождает их для выезда за пределы Украины.

Кроме того, могут выезжать родители, опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также – родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Разрешен выезд и тем людям, которым по медицинским показателям нужен постоянный уход. Также могут выезжать опекуны лиц с инвалидностью.

Можно выезжать волонтерам и работникам транспорта, водителям, перевозящим медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи. Кроме того, водителям транспортных средств компаний, занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

За границу можно ехать для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов. Может выезжать также авиационный персонал – в командировку или на обучение.

Кроме того, пересекать границу могут спортсмены, которые входят в состав национальных сборных команд Украины. Также разрешают выезжать тренерам спортивных клубов и специалистам смежных специальностей. Могут выезжать и труженики культуры – если они получили соответствующее разрешение Минкульта.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

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