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В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки

14 декабря 2022, 11:42
Анна Маляр назвала несколько причин, которые будут обуславливать новую волну мобилизации в Украине.
Мобилизация
В Украине анонсировали новую волну мобилизации / УНИАН

В Министерстве обороны рассказали о предстоящей новой волне мобилизации в Украине.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, следующая волна мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. Об этом она рассказала в эфире 1+1.

По ее словам, после нового года об этом будут говорить публично.

Замминистра обороны назвала несколько причин, которые будут обуславливать новую волну мобилизации в Украине:

  • компенсация потерь в Вооруженных силах Украины;
  • восстановление тех военных, которые получили ранения;
  • замена воюющих с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", – добавила Маляр.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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