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Новая волна мобилизации: в ВСУ назвали главное условие усиления призыва в Украине

30 октября 2022, 19:59

У каждого центра комплектования есть план по количеству призывников, пояснил Роман Горбач.

война в Украине, мобилизация
В ВСУ не исключили новую волну мобилизации / president.gov.ua

Новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Он уточнил, что у каждого центра комплектования и соцподдержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать, исходя из которых могут корректировать усиление мобилизации.

Вместе с тем он уточнил, что пока потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет и в Украине есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению.

Какие специальности нужны в армии

Собеседник сообщил, что сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет. Тех, кто раньше не проходил службу, призывают только в учебные центры для первичной подготовки.

"Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков. Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу добавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев", – добавил Горбач.

Тотальная мобилизация в РФ

Как известно, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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