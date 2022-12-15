Ротация войск и дополнительный призыв: у Зеленского объяснили ситуацию с мобилизацией в Украине

Дополнительная мобилизация в Украине может быть объявлена, если в Минобороны посчитают, что такое решение обусловлено военной ситуацией, сказал Михаил Подоляк.

Потребности в дополнительной мобилизации в Украине на данный момент нет - Подоляк / Коллаж Офис президента, УНИАН

В Украине хватает людей на фронтах и в территориальной обороне. Но если в Минобороны решат, что ситуация изменилась, возможно, будет проведена дополнительная мобилизация в виде призыва людей определенных специальностей. К тому же нужна ротация войск – бойцы, которые по 8-9 месяцев находятся на передовых позициях, должны получить отдых. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что на данный момент людей в войсках хватает. Но если в армии и Минобороны примут решение о пополнении сил, может понадобиться дополнительная комплектация войск. Во время дополнительной мобилизации могут призвать людей определенных военных специальностей.

Также чиновник отметил, что нужно проводить ротацию войск. Бойцы, которые долго находятся на передовых позициях, нуждаются в отдыхе.

"Ребята, которые находятся по 8- 9 месяцев на переднем крае, должны получить ротацию", - сказал Подоляк.

Также он подчеркнул, что не следует нагнетать обстановку – на улицах никого хватать не будут. Но если человек сменил место жительства и переехал в другой город, ему нужно будет встать на военный учет.

Мобилизация в Украине

В ноябре заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию, поскольку ВСУ укомплектованы на достаточном уровне. Однако все зависит от дальнейшего развития ситуации на фронте.

14 декабря Маляр рассказала о том, что вопрос проведения следующей волны мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте.

Она отметила, что сложно прогнозировать дальнейшую обстановку и назвала три причины, из-за которых может произойти новая волна – потребности ВСУ в новых военных в связи с потерями, восстановление бойцов, которые получили ранения и проведение ротации.

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