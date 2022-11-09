Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ситуацию

Дополнительной мобилизации в Украине пока не будет - Маляр / Коллаж Минобороны, УНИАН

В Украине пока не планируют проводить дополнительную военную мобилизацию. Однако все зависит от ситуации на фронте. ВСУ укомплектованы на достаточном уровне. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что дополнительной мобилизации в Украине пока не будет. Войска укомплектованы.

Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Украина должна быть готова к любым сценариям.

"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать различные сценарии развития событий, и мы с вами в принципе должны быть готовыми к развитию всех этих сценариев", - подчеркнула Анна Маляр.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте.

Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы – 19 февраля.

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