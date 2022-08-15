В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября

"За" проголосовали 328 народных депутатов.
В Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Об этом заявил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал (№7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№7665) утверждение Указа "О продлении срока проведения общей мобилизации", - написал Железняк.
Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.
Военное положение в Украине
Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.
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