В украинской армии объяснили, до каких пор будут проводить мобилизацию

Как говорит профильный офицер Роман Горбач, на данный момент добровольцев стало меньше и большинство мотивированных бойцов уже пошли защищать Украину.
Мобилизация в Украине будет продолжаться вплоть до отмены военного положения. Всех военнообязанных мужчин продолжат призывать на службу в соответствии с военными специальностями. Об этом заявил руководитель Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, сообщает Лига.нет.
"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", - отметил Горбач.
Офицер подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день в украинской армии хватает людей. Более того все области выполнили план по призыву на сто и более процентов. Далее ‒ потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем 2022 года снизились в десятки раз.
В то же время Горбач отмечает, что добровольцев стало меньше и большинство мотивированных бойцов уже пошли защищать Украину. При этом в каждом территориальном центре на учете есть стоящие в очереди добровольцы ‒ для того, чтобы пойти служить в ВСУ.
Военное положение в Украине
12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.
В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.
Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.
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