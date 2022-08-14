Военное положение в Украине продлят: комитет Рады принял решение

Военное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Как сообщает нардеп от фракции Голос Ярослава Железняка в Telegram, их вынесут на голосование в Раду.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - написал Железняк.

После того как комитет поддержал законопроекты, их вынесут на голосование в Раду.

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Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

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