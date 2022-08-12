Зеленский просит Верховную Раду продлить военное положение и мобилизацию

Зеленский / УНИАН и Госпогранслужба

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующие законопроекты были зарегистрированы 12 августа.

Отметим, согласно действующему законодательству всеобщая мобилизация и военное положение должны были завершиться 23 августа.

Верховная Рада в мае продлила на 90 дней мобилизацию и военное положение.

Продление военного положения

Отметим, накануне нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

"Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни... Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным", - написал он в телеграм-канале.

Нардеп отметил, что военное положение будет продлено уже в четвертый раз.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

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