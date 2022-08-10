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Военное положение и мобилизацию продлят в Украине - нардеп

10 августа 2022, 09:49

Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

Призыв, мобилизация
Призыв, мобилизация / коллаж УНИАН

Верховная Рада снова продлит срок действия военного положения в Украине на ближайшем пленарном заседании.

Также будет продлен срок всеобщей мобилизации, сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - написал нардеп.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

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война в Украине военное положение Ярослав Железняк
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