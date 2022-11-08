На сколько продлят мобилизацию и военное положение в Украине: новые детали

Война в Украине / 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, pixabay

В Украине могут продлить военное положение до конца зимы.

Так, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, где предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

То есть до 19 февраля следующего года, говорится в опубликованном законе на сайте Рады.

Продление мобилизации и военного положения

Утром, 8 ноября стало известно, что глава государства Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предложил продолжить мобилизацию и военное положение в Украине. Но до сих пор сроки не были известны.

Судя по тексту законопроекта, Рада должна утвердить текст указа от 7 ноября 2022 года и продлить сроки мобилизации и военного положения.

В пояснительно записке уточняется, что сроки будут отсчитываться с 19 ноября.

Мобилизация и военное положение в Украине

Напомним, Верховная Рада 15 августа продлила действие военного положения и сроки проведения мобилизации в Украине на 90 суток – до 23 ноября.

Зеленский подписал указы №64/2022 "О введении военного положения в Украине" и №69/2022 "О всеобщей мобилизации" 24 февраля. В тот же день Верховная Рада их утвердила.

Глава государства в этом году уже три раза продлевал действие военного положения и сроки проведения всеобщей мобилизации, а парламент утверждал соответствующие указы президента.

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