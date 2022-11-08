В Украине продляют военное положение и сроки мобилизации - предложение Зеленского

Законопроекты президента №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в Верховной Раде во вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении его указов о продолжении срока действия военного положения в Украине и о продолжении срока проведения общей мобилизации.
Соответствующие законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в Верховной Раде во вторник, сообщает сайт парламента.
Тексты законопроектов пока не обнародованы.
Сейчас оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Рады.
Мобилизация и военное положение в Украине
Напомним, Верховная Рада 15 августа продлила действие военного положения и сроки проведения мобилизации в Украине на 90 суток – до 23 ноября.
Зеленский подписал указы №64/2022 "О введении военного положения в Украине" и №69/2022 "О всеобщей мобилизации" 24 февраля. В тот же день Верховная Рада их утвердила.
Глава государства в этом году уже три раза продлевал действие военного положения и сроки проведения всеобщей мобилизации, а парламент утверждал соответствующие указы президента.
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