В Украине продляют военное положение и сроки мобилизации - предложение Зеленского

Владимир Зеленский предложил продлить военное положение / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении его указов о продолжении срока действия военного положения в Украине и о продолжении срока проведения общей мобилизации.

Соответствующие законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в Верховной Раде во вторник, сообщает сайт парламента.

Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Сейчас оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Рады.

Мобилизация и военное положение в Украине

Напомним, Верховная Рада 15 августа продлила действие военного положения и сроки проведения мобилизации в Украине на 90 суток – до 23 ноября.

Зеленский подписал указы №64/2022 "О введении военного положения в Украине" и №69/2022 "О всеобщей мобилизации" 24 февраля. В тот же день Верховная Рада их утвердила.

Глава государства в этом году уже три раза продлевал действие военного положения и сроки проведения всеобщей мобилизации, а парламент утверждал соответствующие указы президента.

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