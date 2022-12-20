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Мобилизация в Украине: что будет после нового года и кто не подлежит призыву

20 декабря 2022, 10:19
Увеличение количества призывников в Украине будут проводить в зависимости от ситуации на фронте. В рядах ВСУ нужны стрелки, связисты, шифровщики.

ВСУ, война, украинские военные
Пока что новая волна мобилизации в Украине не планируется / Фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Мобилизация в Украине продлена до 19 февраля 2023 года, но новых ее волн не предполагается. Увеличение количества призывников будут проводить по плану и в зависимости от ситуации на фронте.

На данный момент никакого усиления призыва в ряды Сил обороны после Нового года не планируется. В целом, в Украине снизилось количество людей, которых призывают по общей мобилизации.

"С 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом президента, и даже с самого начала никаких ее волн не было. Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано по мобилизации, потом постоянно снижались показатели и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", – заявил во время брифинга 19 декабря начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Obozrevatel.

По его словам, увеличение призывников зависит от ситуации на фронте. Но все эти показатели по количеству личного состава плановые и просчитываются Генеральным штабом.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти влияющие факторы давно учтены. И тот, что в России прошла мобилизация и там призвано от 200 до 300 тысяч граждан, учтен. Поэтому сейчас мы работаем согласно плану, и никаких волн не предвидится", – заверил Горбач.

Военный добавил, что возможно будут какие-то корректировки в планах в 2023 году, потому что "мобилизация – это очень сложная система и просто так по результатам сегодняшнего дня Украина не может уже завтра призвать в войско больше людей".

В каких специальностях сегодня нуждается ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины нужны стрелки, связисты, шифровщики.

В первую очередь мобилизуют тех, кто имеет военный опыт и участие в АТО/ООС. Также берут в армию и граждан, которые не были в армии, но они проходят обучение в центрах не менее месяца.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

Военнообязанными считаются все мужчины в возрасте 18-60 лет. При это не подпадают под призыв граждане:

  • которые привлечены к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;
  • признаны непригодными к воинской службе по состоянию здоровья или возрасту;
  • которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;
  • многодетные мужчины и женщины, на воспитании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
  • родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;
  • мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Кроме этого, не подлежат призыву на воинскую службу родители, на воспитании которых:

  • несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;
  • несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;
  • совершеннолетний (18-23 года) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Также не могут призвать:

  • женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;
  • женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих воинскую службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву. В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже вовлечены в оборону страны), а также антикоррупционных органов.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

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