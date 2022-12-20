"Впереди несколько тяжелых месяцев войны": в МВД предупредили украинцев об опасности

О завершении войны пока говорить еще рано, подчеркнул Денисенко.

В МВД предупредили, что у Украины впереди несколько тяжелых месяцев войны/ 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Впереди у Украины несколько месяцев тяжелых боев. Но после них российские оккупанты будут вынуждены садиться за стол переговоров.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона. Он отмечает, что россияне сейчас еще не хотят садиться за стол переговоров, а намерены и дальше пытаться захватить больше украинских территорий.

"В принципе сейчас ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каких-то их "замыслов" они смогут переломить ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров", – отмечает Денисенко.

Он предупредил, что украинцев ждут несколько тяжелых месяцев, однако дальше оккупанты, не достигнув успеха, снова будут просить у Украины переговоров.

"Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", – подчеркнул советник главы МВД.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры между Украиной и Россией в ближайшее время невозможны, такой перспективы нет. Однако он выразил надежду, что военные действия могут закончиться в 2023 году.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что российские захватчики преследуют две цели, нанося массовые удары дронами-камикадзе по Украине. Во-первых, они хотят подавить противовоздушную оборону Украины. Именно поэтому запускают не одиночные беспилотники, а "пачками". Во-вторых, они хотят "завалить" украинскую энергосистему, чтобы заморозить Украину.

Читайте также: