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"Враг пытается полностью заморозить Украину": эксперт назвал 2 причины массовых атак дронами

20 декабря 2022, 10:30
Оккупанты запускают дроны-камикадзе "пачками", рассчитывая подавить украинскую ПВО.
Дроны-камикадзе, Владислав Селезнев
РФ пытается дронами подавить украинскую ПВО/ Telegram, УНИАН

Российские захватчики преследуют две цели, нанося массовые удары дронами-камикадзе по Украине. Во-первых, они хотят подавить противовоздушную оборону Украины. Именно поэтому запускают не одиночные беспилотники, а "пачками".

Во-вторых, они хотят "завалить" украинскую энергосистему, чтобы заморозить Украину. При этом оккупанты надеются, что украинцы из-за этого выйдут на какие-то массовые протесты. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

"Сейчас и так колоссальная нагрузка на объекты энергетики, враг пытается полностью завалить нашу систему, чтобы заморозить Украину", – отмечает Селезнев.

Враг пытается бить дронами именно по столице, тщетно надеясь, что таким образом сможет поднять на протесты киевлян, говорит эксперт.

"(Противник – ред.) работает именно по центру принятия решений – Киев, столица. Россия рассчитывает на то, что начнутся народные волнения, недовольство, например, как это было на юге нашей страны. Пусть это не стало системным, но отдельные случаи протестных настроений на территории Одесской области фиксировались", – отмечает Селезнев.

Однако военный эксперт отмечает, что своей цели российские оккупанты таким образом не добьются.

РФ атаковала Киев дронами-камикадзе

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве мощные взрывы прогремели около 04:28 часов утра, а также около пяти часов утра.

Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в результате атаки дронами по Киеву 19 декабря были повреждения объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

После атаки оккупантов "шахедами" в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не работают.

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате российской атаки дронами-камикадзе в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По состоянию на вечер 19 декабря лишь у около 20% населения города был свет в домах.

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