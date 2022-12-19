Россияне атаковали Киев дронами: Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.

Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

/ УНИАН, Скриншот

В результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", – заявил он.

Как рассказал глава КГВА Сергей Попко, во время атаки на Киев силы ПВО сбили около 15 иранских дронов "Шахед".

"Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.

К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сказал Попко.

Отметим, в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", 30 из которых уничтожили Силы обороны, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

"Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов. Как и в прошлый раз, ударные БпЛА запущены с восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году. По его словам, официальный Киев прекрасно понимает, что россияне будут хотеть устроить новое наступление в следующем году.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью западному изданию Economist о том, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе. При этом наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также не исключают и южное направление.

Больше новостей об атаках россиян: