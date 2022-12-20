Путин вероятно не смог "додавить" Лукашенко до прямого участия в войне с Украиной - ISW

Аналитики считают, что белорусский диктатор скорее всего отказался от прямого участия в войне с Украиной - об этом свидетельствует его риторика.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу 19 декабря / сайт Кремля

Аналитики Института изучения войны считают, что прямое участие Беларуси в войне против Украины является маловероятным. Скорее всего белорусский диктатор Александр Лукашенко во время встречи 19 декабря отказал хозяину Кремля Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках. Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Эксперты отмечают, что президенты стран воздержались от обсуждения войны в Украине. При этом в Минске заявили, что якобы столкнулись с "западной угрозой". В то же время Путин предложил рассмотреть возможность обучения беларуских летчиков применению "боеприпасов со специальными боеголовками".

"Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Президент Беларуси также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - говорится в сообщении.

При этом Лукашенко заявил, что Москва предоставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер".

По словам президента РФ, стороны также обсуждали формирование оборонного пространства.

В связи с этим аналитики пришли к выводу, что Лукашенко не пошел на втягивание Беларуси в войну против Украины, потому что в этом случае ему пришлось бы сменить риторику.

Новая атака РФ на Украину

Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что у российских захватчиков уже нет шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию. Такое решение станет агонией путинского режима.

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