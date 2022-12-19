Встреча Лукашенко и Путина: в ISW оценили риски вступления Беларуси в войну против Украины

Армия РФ, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективное широкомасштабное наступателение в ближайшие месяцы.

19 декабря состоится встреча Лукашенко и Путина / УНИАН

В понедельник, 19 декабря, запланирована встреча двух диктаторов - Александра Лукашенко и Владимира Путина. Вероятно она является частью усилий для создания информационных условий для нового этапа войны против Украины. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW цитируют командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о том, что во время переговоров в Минске президент РФ поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев также отметил, что Путин 17 декабря провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

"Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - предполагают аналитики ISW.

При этом в Институте изучения войны убеждены, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций нынешней зимой", - подчеркивают в Институте изучения войны.

Аналитики не исключают, что при всех проблемах Путин может попытаться приказать возобновить широкомасштабные наступательные операции позже этой зимой.

Однако в ISW продолжают придерживаться мнения, что "Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию (которую тоже придется перевооружить) к вторжению в Украину".

Новая атака РФ на Украину

Россия готовится к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны 19 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что у российских захватчиков уже нет шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию. Такое решение станет агонией путинского режима.

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