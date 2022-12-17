Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISW

Диктатор РФ может рассматривать самый опасный курс действий – возобновление наступления на Украину зимой 2023 года, говорят аналитики.

Диктатор РФ Путин может попытаться снова давить на Лукашенко во время поездки в Минск/ сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин собирается использовать свою поездку в столицу Беларуси для того, чтобы надавить на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Президент РФ хочет получить уступки в российско-белорусской интеграции.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря будет первой встречей двух диктаторов в Минске с 2019 года.

Отмечается, что Лукашенко уже готовит себе информационные условия, чтобы отклониться от российских интеграционных требований, как у него это получалось делать в последние десятилетия.

Также аналитики добавляют, что Путин возможно пытается оценить самый опасный курс действий – возобновление наступления на Украину зимой 2023 года. Российский диктатор может рассматривать варианты наступления на север Украины или сразу на Киев.

Аналитики отмечают, что сейчас, согласно оценкам ISW, вероятность российского вторжения в Украину из Беларуси низка, однако возможна.

Кроме этого, своей поездкой в Минск Путин может подогревать шантаж возможным наступлением на Украину с севера и попытаться убедить Украину и Запад, что он таки хочет вторгнуться из Беларуси, говорят эксперты.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что российского диктатора Владимира Путина предупреждали о катастрофических последствиях для России в целом и ее экономики в частности в случае полномасштабного вторжения в Украину за месяц до него.

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