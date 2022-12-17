РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУ

Известно, что оккупанты запланировали покинуть два населенных пункта до Нового года.

Оккупанты бегут из двух городов на Херсонщине, сообщили в Генштабе ВСУ/ Минобороны РФ

Российские захватчики отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки на Херсонщине.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск в район населенного пункта Нижние Серогозы.

При этом российские военные рассказывают среди местных жителей, что собираются уйти из Каховки до Нового года.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что на Луганщине оккупанты давят на местных предпринимателей, заставляя их перерегистрировать бизнес по законодательству РФ.

Ранее сообщалось, что в захваченном российскими оккупантами Железном Порту на юге Херсонской области ракетным ударом уничтожен отель Solemar, в котором размещались оккупанты. В результате атаки верхние этажи здания отеля Solemar были полностью разрушены.

Напомним, украинские военные 14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области уничтожили до 10 единиц военной техники РФ разного типа, а также около 180 оккупантов получили ранения.

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