Ракетный удар по 'логову' ФСБ: на Херсонщине уничтожили базу оккупантов РФ

В захваченном российскими оккупантами Железном Порту на юге Херсонской области ракетным ударом уничтожен отель Solemar, в котором размещались оккупанты.
В Сети уже опубликованы кадры последствий мощной "бавовны".
Кадры с места событий опубликовали в четверг, 15 декабря, в соцсетях. На видео видно последствия ракетного удара.
Отметим, что в результате атаки верхние этажи здания были полностью разрушены.
По данным осведомленных источников, в отеле Solemar располагались сотрудники ФСБ России.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.
В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.
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