ВСУ вернули 12 пунктов на Херсонщине, войска РФ ждут наступления на Запорожчине – Генштаб

ВСУ продолжают освобождение оккупированной Херсонской области / 93-я ОМБр Холодный Яр (иллюстративное фото), Суспильне

Армия Украины за прошедшие 24 часа взяли под контроль 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. Оккупационные войска России опасаются наступления на свои позиции в захваченной Запорожской области и укрепляют оборонительные редуты. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

В сводке Генштаба со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорится о том, что украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на 7 километров. Взяты под контроль по 6 населенных пунктов на двух направлениях.

"По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки, на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон, где наши войска также взяли под контроль 6 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты, в свою очередь, опасаются наступления ВСУ на свои позиции в захваченной Запорожской области. Там они спешно обустраивают фортификационные сооружения.

"В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ситуация в Херсонской области

В среду, 9 ноября, министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу дал команду выводить войска с правобережья Херсонской области, в том числе и из Херсона.

Их перебросят на левый берег региона. Решение принято в связи с тем, что оккупанты больше не могут снабжать там группировку своих войск.

Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что украинская армия нанесла сокрушительный удар по логистике оккупантов и системе управления их войск.

Они вынуждены бежать. Но пока в военного командования нет информации об отступлении войск РФ из Херсона.

10 ноября пропагандист Минобороны Игорь Конанешенков сказал, что оккупанты РФ перебрасывают свои силы и средства с правобережья на левобережье Херсонщины.

По его словам, операция российской армии "идет по плану".

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