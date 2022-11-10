УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ вернули 12 пунктов на Херсонщине, войска РФ ждут наступления на Запорожчине – Генштаб

10 ноября 2022, 20:34

Силы обороны Украины за прошедшие сутки продвинулись на 7 километров и взяли под контроль ряд населенных пунктов на Херсонском направлении.

Украинсие военные, ВСУ, Херсон
ВСУ продолжают освобождение оккупированной Херсонской области / 93-я ОМБр Холодный Яр (иллюстративное фото), Суспильне

Армия Украины за прошедшие 24 часа взяли под контроль 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. Оккупационные войска России опасаются наступления на свои позиции в захваченной Запорожской области и укрепляют оборонительные редуты. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

В сводке Генштаба со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорится о том, что украинские войска за прошедшие сутки продвинулись на 7 километров. Взяты под контроль по 6 населенных пунктов на двух направлениях.

"По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки, на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон, где наши войска также взяли под контроль 6 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты, в свою очередь, опасаются наступления ВСУ на свои позиции в захваченной Запорожской области. Там они спешно обустраивают фортификационные сооружения.

"В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ситуация в Херсонской области

В среду, 9 ноября, министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу дал команду выводить войска с правобережья Херсонской области, в том числе и из Херсона.

Их перебросят на левый берег региона. Решение принято в связи с тем, что оккупанты больше не могут снабжать там группировку своих войск.

Замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что украинская армия нанесла сокрушительный удар по логистике оккупантов и системе управления их войск.

Они вынуждены бежать. Но пока в военного командования нет информации об отступлении войск РФ из Херсона.

10 ноября пропагандист Минобороны Игорь Конанешенков сказал, что оккупанты РФ перебрасывают свои силы и средства с правобережья на левобережье Херсонщины.

По его словам, операция российской армии "идет по плану".

Другие новости:

ВСУ Запорожская область войска России Херсонская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:54

Звезда "Крепостной" Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с девушкой

20:34

ВСУ вернули 12 пунктов на Херсонщине, войска РФ ждут наступления на Запорожчине – ГенштабВидео

20:29

"Большие проблемы со здоровьем": Киркоров устроил новый скандал и серьезно опозорилсяВидео

20:27

Простой тест: ваши пальцы ног расскажут о том, какая вы личность

20:11

Военный эксперт пояснил, насколько сейчас велика угроза наступления из БеларусиВидео

Реклама
19:55

Развод ей к лицу: Шакира снялась в прозрачном платье для известного бренда

19:37

Тело Стремоусова "пропало" с места ДТП: появились странные подробности о гибели гауляйтераВидео

19:37

Войска РФ кичатся "линией Вагнера" на Донбассе: в Генштабе заявили, что ВСУ прорвут оборонуВидео

19:30

До нового года РФ не сдаст Херсон, слова об отводе войск являются ловушкой – начштаба УДА Ильницкий

19:11

Новый год 2023: как правильно отпраздновать, чтобы счастливо прожить следующий год

18:58

"После Херсона будет Крым": аналитик объяснил, почему теперь РФ не сможет удержать полуостровВидео

18:52

ВСУ ведут мощное продвижение по всему фронту на юге Украины: обновленная картаВидео

18:41

Как номер телефона влияет на жизнь: простой способ узнать судьбоносное число

18:36

Войска РФ отступают из Херсона: взорвали котельные, телецентр и объект облэнерго – СМИВидео

17:41

ВСУ освобождают территории на Луганщине: враг пытается контратаковать и несет большие потериВидео

17:39

Гороскоп на завтра 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

17:27

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

17:26

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

17:23

Быстрое наступление на Херсонщине: ВСУ освободили еще четыре села на югеВидео

16:54

"Убегали в женской одежде": эксперт объяснил, почему РФ будет отводить войска из Херсона несколько недельВидео

Реклама
16:48

Из стиральной машинки воняет канализацией: как быстро избавиться от неприятного запаха

16:47

Ведущие 1+1 и тренеры музыкального проекта задонатили на благотворительную инициативу Голосу країниВидео

16:45

Со здоровьем у диктатора явные проблемы: нездоровый Путин решил "залечь на дно"Видео

16:37

Как заставить мужчину работать и зарабатывать больше: 4 секретные фразы

16:33

Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – BloombergВидео

16:19

Какие 5 вещей нужно успеть сделать до Нового года 2023, чтобы привлечь деньги и удачу на весь годВидео

16:15

РФ под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины – генсек НАТОВидео

16:03

В России похоронили 26-летнего оккупанта, тело которого россияне везли домой целый месяц

15:56

"Поезд ушел": Дженнифер Энистон впервые рассказала о безуспешных попытках забеременеть

15:44

У Шойгу говорят, что отступают от Херсона: пропагандист Конашенков показал картуВидео

15:30

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

15:25

"Шанс выпадает раз на 1000 лет": союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу - АрестовичВидео

15:23

"Делают так, как им говорят": украинская актриса рассказала, почему Паперная и Безрук остаются в РФ

15:20

Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села и подходят к оккупированному областному центруВидео

15:00

"Мы их остановили": Зеленский заявил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем УкраинаВидео

14:55

Подразделения ВСУ получили комплекты зимней амуниции при содействии Favbet Foundation

14:55

Все снова закончится российским нападением: эксперт пояснил невозможность переговоров Украины и РФВидео

14:54

Ракеты ATACMS с дальностью 257 км могут быть уже в Украине: Байден намекнул на поставкиВидео

14:47

ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК ЮгВидео

14:27

"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей КацуринымВидео

Реклама
14:25

Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

14:17

Что будет после освобождения Херсона: аналитик рассказал о возможных изменениях на фронтеВидео

14:03

Горбач рассказал, может ли Запад угрозами принудить Украину к переговорам с РФВидео

13:57

Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"Видео

13:45

На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

13:44

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

13:42

Леся Никитюк станет героиней "Холостячки"

13:40

Контрнаступление ВСУ в Херсоне: Зеленский заявил, что военные шаги будут выполняться в тишинеВидео

13:27

Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с УкраинойВидео

13:21

Учился в Харькове и служил в ВСУ: в Украине ликвидировали предателя из Донецкой области

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять