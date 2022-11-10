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У Шойгу говорят, что отступают от Херсона: пропагандист Конашенков показал карту

10 ноября 2022, 15:44

Оккупанты РФ отступают с правобережья Херсонщины "в строгом соответствии с утвержденным планом", сказал пропагандист Минобороны Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков
Конашенков об отступлении войск РФ из Херсона: все идет по плану / Скриншот видео Минобороны РФ

Главный пропагандист Минобороны оккупантов России Игорь Конашенков заявил, что российская армия отступает от Херсона. Захватчики перемещаются с правобережья Херсонской области на левый берег. Все проводится, мол, "по плану".

В ходе своего ежедневного брифинга он рассказал о том, что вражеские оккупационные войска на Николаево-Криворожском направлении осуществляют "маневр".

Они перемещаются с правобережья на левобережье Херсонщины согласно, дескать, "планам".

Минобороны РФ
В Минобороны врага показали на карте свое отступление / Скриншот видео Минобороны РФ

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - подчеркнул Игорь Конашенков.

Шойгу объявил об отводе войск РФ с правобережья Херсонщины

9 ноября руководитель Минобороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу дал команду отводить войска с правобережья Херсонской области, включая город Херсон. Решение Москвы было озвучено после того, как командир оккупантов РФ в Украине Сергей Суровикин заявил о невозможности в дальнейшем снабжать свою группировку в этой части региона.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что украинская армия на Херсонском направлении разрушила пути логистики и нарушила систему управления подразделениями России.

У вражеских войск не оставалось другого выхода, кроме как бежать. Но в военном командовании пока не могут ни опровергнуть, ни подтвердить их уход из Херсона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины продолжает наступление с целью освобождения всех своих территорий.

Проводится работа и по Херсону с Херсонской областью. Реализация планов происходит в режиме тишины.

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