"Результат наших активных действий": Генштаб отреагировал на возможный выход оккупантов из Херсона

Российские оккупанты отступают от Херсона, в Генштабе ВСУ отреагировали / Коллаж фото Reuters, УНИАН

Россия заявила о начале отхода российских оккупантов от Херсона, но украинская сторона не может подтвердить или опровергнуть это. В Генштабе заявили, что за каждым таким "жестом доброй воли" оккупантов стоят колоссальные усилия украинских защитников. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Силы обороны Украины также продолжают ведение активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Хочу отметить, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших воинов. Так же как враг выходил из Киева, из Харьковщины, покидал остров Змеиный. Вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - сказал Громов.

Он добавил, что украинские военные разрушили логистические пути и систему обеспечения оккупантов. Они также нарушили систему управления российской армией. Таким образом, у оккупантов просто не осталось другого выхода.

Громов акцентировал внимание на том, что ВСУ продолжают наступательную операцию и продвигаются по плану.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

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