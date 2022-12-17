Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малыша

Тело ребенка находилось под завалами на втором этаже дома, рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Разбор завалов в Кривом Роге / t.me/dnipropetrovskaODA

16 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Стало известно, что погибли молодые супруги Люда и Саша - их старший сын стал сиротой. Младшего, полуторагодовалого, искали под завалами с самого утра и нашли после полуночи 17 декабря мертвым.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что тело ребенка находилось под завалами на втором этаже дома.

Погибли также родители ребенка и 64-летняя женщина – в общей сложности четыре человека. Старший брат малыша, который был у бабушки, остался сиротой. Еще тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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