glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малыша

17 декабря 2022, 09:19
Тело ребенка находилось под завалами на втором этаже дома, рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Разбор завалов в Кривом Роге
Разбор завалов в Кривом Роге / t.me/dnipropetrovskaODA

16 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Стало известно, что погибли молодые супруги Люда и Саша - их старший сын стал сиротой. Младшего, полуторагодовалого, искали под завалами с самого утра и нашли после полуночи 17 декабря мертвым.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что тело ребенка находилось под завалами на втором этаже дома.

Погибли также родители ребенка и 64-летняя женщина – в общей сложности четыре человека. Старший брат малыша, который был у бабушки, остался сиротой. Еще тринадцать человек получили ранения, среди них четверо детей.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Кривого Рога
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:47

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – Politico

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

08:47

Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial TimesВидео

08:41

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю

Реклама
08:37

"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму КиеваВидео

08:28

Прекратите жить категориями "неделя-две" - война надолгомнение

07:51

"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощиВидео

07:09

"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУВидео

06:56

Путин ускоряет предоставление Patriot Украинемнение

06:42

Ракетные удары РФ: США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов – ОПВидео

05:00

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

04:00

В Украину идет резкое потепление до +18 градусов: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

03:05

Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина

02:10

День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

01:35

Армия Путина сможет дойти до Киева только через лет 20-30 – ФейгинВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

00:10

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot УкраинеВидео

16 декабря, пятница
23:29

Николай II: Волочкова показала своего жениха

23:25

Может повлиял на объемы помощи: Британия проверяет значение военного вклада в УкраинуВидео

Реклама
23:10

"Готовятся к большому штурму": британский генерал объяснил, зачем россияне "кошмарят" УкраинуВидео

22:49

Жадан страстно зацеловал Кристину Соловей

22:38

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

22:31

"Вы все услышите": Байден намекнул на новости о поставках Украине ПВО PatriotВидео

22:20

Михалков попал под санкции ЕС и теперь не увидит свою виллу в Италии

22:00

"Путин планирует длительную войну": Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениямВидео

21:46

"Прямо из-под конвейера": в ВСУ рассказали, какими ракетами РФ обстреляла УкраинуВидео

21:21

"Это спасение жизней": Зеленский твердо обратился к Западу с просьбой о помощи

21:15

Гороскоп на завтра 17 декабря 2022: Козерогам – отдых, Девам – апатия, а Тельцам – стрессы

20:45

Треть киевлян уже имеют тепло и воду, остальным вернут до утра - КличкоВидео

20:35

Запасы ракет в РФ не иссякнут: генерал-лейтенант о том, чего не нужно ждать прекращения атакВидео

20:18

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

19:58

Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге, их ребенок – под заваламиВидео

19:25

"Это маленькая советская армия": Касьянов о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

19:23

Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украинымнение

19:21

Виталий Портников. Путин продолжает свирепствоватьВидеоблоги

18:37

"Ракеты добра": кремлевские приспешники поразили цинизмом по поводу массированной атаки на УкраинуВидео

18:19

США не видят подготовки наступления РФ на Киев - Белый домВидео

18:13

Россияне ищут приёмы и способы, но получается не оченьмнение

17:34

"РФ может прибегнуть к повторным ударам": в Минобороны объяснили подлую стратегию россиянВидео

Реклама
16:59

Ракетный обстрел Украины: на восстановление энергосистемы понадобиться больше времени - УкрэнергоВидео

16:45

Во время атаки на Украину несколько вражеских ракет упали на территории РФ: россияне обвинили НЛОВидео

16:24

В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"Видео

15:59

ЕС вводит 9 пакет жестких санкций против РФ: что о нем известноВидео

15:41

Путину уже не хватает денег: в Госдепе рассказали, как санкции лупят по экономике РФВидео

15:34

Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме УкраиныВидео

15:30

"Попытаются поставить Киев и ВСУ на колени, перерезав все пути": Касьянов объяснил коварный план РФВидео

15:02

ФИФА отказалась пустить Зеленского выступить с речью о мире в финале ЧМ-2022 по футболу - CNN

14:45

Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВОВидео

14:30

Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: детальная инструкция от мэрииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять