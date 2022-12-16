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Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге, их ребенок – под завалами

16 декабря 2022, 19:58
Ранения получили 13 человек, из которых 4 – дети. В тяжелом состоянии после атаки находится 7-летняя девочка.
Кривой Рог удар
Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге / Telegram Валентин Резниченко

В пятницу, 16 декабря, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Кривом Роге погибли три человека – молодые супруги и пожилая женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще остается их маленький сын", - написал Резниченко.

По его словам, ранения получили 13 человек, из которых 4 – дети. Всех забрали в больницу. В тяжелом состоянии после атаки находится 7-летняя девочка.

"Семьи просто жили в своем доме... Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", - подчеркнул председатель ОВА.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".

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