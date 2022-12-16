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"Ракеты добра": кремлевские приспешники поразили цинизмом по поводу массированной атаки на Украину

16 декабря 2022, 18:37
Целью сокрушительных ударов по Украине в РФ назвали "прекращение войны и прекращение оккупации Украины странами НАТО".
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Кремлевские приспешники поразили цинизмом относительно массированной атаки на Украину / Полтавская ОВА, УНИАН

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением по поводу массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой". Именно так выразился экс-член Госдумы Сергей Марков.

В своем Telegram-канале Марков соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по инфраструктуре Донбасса".

Кроме того, кремлевский приспешник цинично заявил: "Эти ракетные удары никогда не бьют по жилым кварталам городов Украины. Эти ракетные удары не бьют посреди ночи, когда все спят. Они бьют вечером или утром".

Более того, он выдал, что российские ракеты, которые убивают украинцев – "это ракеты добра". А целью сокрушительных ударов по Украине Марков назвал "прекращение войны и прекращение оккупации Украины странами НАТО".

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. По его словам, всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

Из-за повреждения энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации. "В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", - говорится в сообщении.

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