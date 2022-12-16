Во время атаки на Украину несколько вражеских ракет упали на территории РФ: россияне обвинили НЛО

Россияне заявили, что фрагменты "неизвестных летательных объектов" обнаружили в Волгоградской области.

На территории российской Волгоградской области упали несколько ракет / Минобороны РФ

Во время массированной ракетной атаки на Украину, которую армия РФ устроила в пятницу, 16 декабря, на территории российской Волгоградской области упали несколько ракет.

Как сообщает местный сайт v1.ru, фрагменты "неизвестных летательных объектов" обнаружили в Еланском районе. Некоторые обломки нашли в поле, другие повредили сооружения местных жителей.

"Это ужас, здесь все деревья посносило. Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела", - говорит один из очевидцев.

Сообщается, что инцидент произошел вблизи села Дубового. Глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев заявил: "Произошло это около 9 утра. Что -то упало в полях, а что-то - на территорию частного домовладения. Поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных".

Он также заявил, что в результате инцидента никто не пострадал и не нанесен ущерб социально значимой инфраструктуре.

Отметим, что российская армия с Волгоградского направления осуществляет ракетные удары по Украине.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. По его словам, всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 60 вражеских ракет. Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - подчеркнул Залужный.

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