Путина публично унизили, а он добивает себя пакетом "самоубийственных решений" – Пионтковский

Диктатор РФ получил "взбучку" от тех, на кого раньше надеялся, но добить себя российский президент может сам.

Путина несколько раз публично унизили в последнее время, рассказывает Пионтковский/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время попал в ряд ситуаций, когда его публично унизили. Но после этого он еще и принял ряд решений, которые для него могут быть "самоубийственными".

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН. Публицист отмечает, что в поведении Путина даже просматривается какая-то тенденция – "он делает самоубийственные шаги после того, как испытывает какое-то публичное унижение".

Положение Путина серьезно ухудшилось еще до освобождения защитниками Украины Херсона – где-то после того, как украинские военные мощно погнали оккупантов из Харьковской области.

Публицист напомнил о том, что в период сентябрь-октябрь проходили два саммита – Шанхайская организация сотрудничества в Самарканде и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

"В Самарканде на саммите ШОС его публично "выпороли" Си (лидер Китая Си Цзиньпин – ред.) и Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.). Они на глазах всего мира читали нотации, что так не ведут себя люди в 21 веке, особенно недопустим ядерный шантаж. Ядерный шантаж вызвал резкую реакцию не только США, но и Китая, и Индии", – отмечает Пионтковский.

А во время саммита в Астане Путин испытал возможно даже большее унижение, говорит публицист.

"Вполне казалось бы верные вассалы Рахмон и Бердымухамедов говорили, Владимир Владимирович, что же вы продолжаете обращаться с нами как с союзными республиками? Мы же давно уже никакие не союзные республики", – напомнил Пионтковский.

По возвращении в Москву Путин, подвергшись таким унижениям, принял пакет "самоубийственных решений", отмечает публицист. В частности, о частичной мобилизации в России, так называемом "референдуме" на оккупированных территориях и аннексии территорий четырех украинских областей.

"В те же дни он взорвал оба "Северных потока", "наказав" Запад – газ он им давать не будет. Нет у него хороших шагов", – говорит Пионтковский.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказывали, что российский диктатор Владимир Путин применяет одновременно два инструмента, чтобы захватить побольше украинских территорий и заставить Украину пойти на территориальные уступки.

Напомним, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов отмечает, что в течение следующих полутора лет президент РФ Владимир Путин может потерять власть. Он пояснил, что политическое влияние Путина существенно снизилось после ряда военных провалов ВС РФ в Украине.

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