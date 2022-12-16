"Режим расползается": в РФ спрогнозировали сроки, когда Путин потеряет власть

В течение следующих полутора лет президент РФ Владимир Путин может потерять власть, заявил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
Как подчеркнул он в интервью изданию Bild, политическое влияние Путина существенно снизилась после череды военных провалов ВС РФ в Украине.
Российские политик уверен в том, что судьба режима действующего президента предрешена — хозяин Кремля сможет удерживать власть в течение полутора лет до следующих выборов, которые состоятся в 2024 году.
При этом существует сценарий, согласно которому глава Кремля сложит свои полномочия по собственному желанию значительно раньше — уже через 6 месяцев, отметил он. Это вероятно, если РФ проиграет в войне против Украины: тогда исполнять обязанности президента будет глава правительства, которому предстоит назначить досрочные президентские выборы.
Экс-премьер РФ не исключил завершение президентского срока Путина в марте 2024 года и его автоматическую отставку.
"Режим расползается уже, расплывается. Люди мечтают — вся вертикаль, особенно московская, федеральная вертикаль – они мечтают о том, чтобы как можно быстрее все это расползлось и они разбежались по углам, спрятались от возможного возмездия каждому из них. Поэтому судьба режима предрешена. Это вопрос времени — это будет через полгода, через год или через полтора", — добавил Касьянов.
Смена власти в Кремле
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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