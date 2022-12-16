В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

Мэр города призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсетях.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом/ Фото иллюстративное, Telegram

Во время массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине был ряд "прилетов" по энергетическим и другим объектам в различных областях. В Кривом Роге в Днепропетровской области было попадание в жилой дом.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Какие последствия имел этот удар, он не уточняет.

"Кривой Рог. Попадание в жилой дом", – коротко написал журналист.

В то же время мэр Кривого Рога сообщал, что в городе есть поражения ракетами.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", – написал он.

В местных Telegram-каналах сообщают, что под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

В то же время в Кривом Роге начались перебои с электроэнергией и водоснабжением, котельные теплогенерирующих предприятий работают в аварийном режиме.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

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