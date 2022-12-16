glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

16 декабря 2022, 09:52
Мэр города призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсетях.
В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются
В Кривом Роге ракета попала в жилой дом/ Фото иллюстративное, Telegram

Во время массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине был ряд "прилетов" по энергетическим и другим объектам в различных областях. В Кривом Роге в Днепропетровской области было попадание в жилой дом.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Какие последствия имел этот удар, он не уточняет.

"Кривой Рог. Попадание в жилой дом", – коротко написал журналист.

В то же время мэр Кривого Рога сообщал, что в городе есть поражения ракетами.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", – написал он.

В местных Telegram-каналах сообщают, что под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

В то же время в Кривом Роге начались перебои с электроэнергией и водоснабжением, котельные теплогенерирующих предприятий работают в аварийном режиме.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

Читайте также:

война в Украине ракета вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:50

В Киеве из-за ракетной атаки врагов перебои с водой - Кличко

10:10

Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и ДонбассаВидео

09:52

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

09:19

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

09:01

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы в Киеве и ряде областей, есть "прилеты"Видео

Реклама
08:53

Эксперт объяснил, почему нет смысла сбивать иранские дроны-"мопеды" из ЗРК PatriotВидео

08:43

"Максимальна безвкусица": Королёва показала постельное фотоВидео

08:33

Оккупанты запустили по Украине 60 ракет – глава Николаевской ОВАВидео

08:24

"Режим расползается": в РФ спрогнозировали сроки, когда Путин потеряет властьВидео

08:24

Фатальный сюрприз для умалишенного фюрерамнение

08:19

Путин использует два инструмента, чтобы достичь цели в Украине – ISWВидео

08:15

Праздник Святого Николая Чудотворца: история и традицииВидео

07:58

Мощный удар ВСУ на юге: ликвидированы и ранены более 200 оккупантовВидео

07:38

США еще в 2014 году подарили РФ часть украинских территорий, договоренности хотят скрыть - СвитанВидео

07:27

Армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления – ISWВидео

07:22

Patriot для ВСУ: в Пентагоне ответили на истерику КремляВидео

06:36

Китай начинает пожирать Россиюмнение

06:34

Выделение Украине 18 млрд евро: лидеры ЕС приняли окончательное решениеВидео

06:10

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

05:45

Как без лишних усилий убрать плесень из окна и подоконника: 5 волшебных трюков на заметку хозяевам

Реклама
05:20

3 имени, которых зимой ждет большой успех и повезет с деньгамиВидео

04:55

Три знака Зодиака ждет сногсшибательный роман в январе 2023 года: кто в списке счастливчиков

03:30

Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - СвитанВидео

03:20

Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без умаВидео

03:05

Потепление будет недолгим: Украину накроет резкое похолодание - синоптик назвал срокиВидео

02:33

Молодуха-разлучница путиниста Петросяна засветилась в нижнем белье не по размеру

02:02

"Зачем люди себя уродуют?": 67-летняя Долина разочаровала россиян

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций УкраинеВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

00:51

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

00:30

"Может быть 5 направлений": Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФВидео

00:12

День Варвары 2022: кто она и почему ей молятся шахтёры

15 декабря, четверг
23:50

Данилов сравнил Путина с крысой и рассказал о новом страхе российского диктатораВидео

23:35

Ему был всего 21 год: в боях за Украину трагически погиб молодой десантник из Кировоградщины

23:21

Ермак жестко высказался о переговорах с РоссиейВидео

23:09

Как Маша Ефросинина выглядит в реальной жизни: Леся Никитюк "спалила" коллегу

22:45

Одним бампером на все стульях: Успенская получает пенсию в США

22:35

ВСУ готовят "котел": в CIT назвали направление и сроки нового контрнаступленияВидео

22:08

Бывшего мужа Ани Лорак засыпали вопросами про предательницу: "Сложно понять, что делать"Видео

22:03

"Максимально уничтожать оккупантов": в ОП назвали ключевое условие победы в войнеВидео

Реклама
21:51

Гарик Мартиросян покинул Россию и переехал в родную Армению

21:47

Будут новые отключения: Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭКВидео

21:40

"Нужно преодолеть расстояние в 84 км": Залужный оценил шансы Украины вернуть КрымВидео

21:27

С таким врагом, как РФ, можно и нужно воевать до самого конца — ЗалужныйВидео

21:10

Ведущие Сніданку з 1+1, актрисы Женского Квартала и Wellboy исполнят колядку в проекте "Ты не один"Видео

20:59

Отец довел: Гарри и Меган Маркл со слезами на глазах рассказали о потере ребенкаВидео

20:54

"Мы не на приеме у психиатра": Зеленский потроллил Путина, сравнивающего себя с Петром IВидео

20:23

"Россияне не идиоты": генерал ВСУ назвал главные угрозы в войне с РФВидео

20:22

Пополнение для ВСУ: Германия передала Украине мощное вооружение и техникуВидео

20:11

"Сорвал большой куш": ВСУ ловко ликвидировали оккупанта с темным прошлым

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять