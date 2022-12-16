Оккупанты ударили ракетой по больнице в Купянске: в ОВА рассказали о последствиях

Вражеская ракета попала прямо в аптеку, которая была расположена в центральной городской больнице.

Фото иллюстративное: последствия обстрела оккупантами Харьковщины 15 декабря/ Telegram Синегубов

Российские захватчики утром в пятницу, 16 ноября, ударили ракетами по Купянску на Харьковщине. Во время атаки они попали в здание центральной городской больницы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Он отметил, что, по предварительной информации, оккупанты били комплексами С-300

Атака произошла около 7 часов утра, то есть еще до массированного ракетного обстрела оккупантами территории Украины.

Вследствие этого было разрушено здание аптеки.

"Около 7 утра в городе Купянск российские захватчики нанесли ракетный удар по центральной городской больнице. Предварительно комплексами С-300. Есть прямое попадание в здание аптеки. Также повреждено инфекционное отделение больницы. Жертв и пострадавших не обнаружено", – написал Синєгубов.

Также он сообщил, что 15 декабря на Купянском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово и Первомайское.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В разных в Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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