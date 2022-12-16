Массированный ракетный удар РФ по Украине: Жданов объяснил логику оккупантов

Захватчики применили только ракеты для атаки, но несколько дней назад запускали дроны-камикадзе для разведки расположения ПВО.

Жданов объяснил логику оккупантов во время ракетных ударов по Украине/ ГСЧС Украины, Главред, Минобороны РФ

Российские захватчики во время массированного ракетного обстрела территории Украины утром 16 декабря выпустили более 60 ракет. Это количество является наименьшим, если сравнивать с другими массированными атаками РФ за последние три месяца.

При этом оккупанты били только ракетами, не используя дроны-камикадзе. Почему захватчики в этот раз не применяли удары беспилотниками, пояснил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

По его словам, это может указывать на несколько вещей. Во-первых, это подталкивает к мысли, что с дронами у них проблемы и их пока недостаточно для того, чтобы использовать. Во-вторых, возможно Россия подготовила достаточное количество ракет.

Также Жданов напомнил, что Россия применяла дроны 14 декабря. А это может означать, что с их помощью страна-агрессор пыталась выведать расположение украинской ПВО перед нанесением массированного ракетного удара.

Жданов также объяснил, почему оккупанты выпускают ракеты волнами.

"Они бы их запустили одновременно, это было бы самое эффективное для них, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Тогда бы не хватало средств поражения. И та часть ракет, которая превышает возможности ПВО, она бы просто долетела до цели. Но у РФ нет столько носителей, чтобы одновременно запустить такое количество ракет", – отмечает он.

Поэтому россиянам нужно перезаряжать самолеты, а украинские военные тем временем имеют возможность перезаряжать ПВО и готовиться к следующим волнам атаки.

"И тут кто кого опередит. Такая вот гонка на опережение в плане защиты Украины, а у них – в плане ракетного удара по Украине", – пояснил Жданов.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В разных в Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, Также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

Позже стало известно, что в разрушенном подъезде дома в Кривом Роге погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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