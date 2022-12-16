Враги выпустили по Украине 60 ракет: в Воздушных силах озвучили детали обстрела

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил подробности атаки русских оккупантов на Украину — они выпустили более 60 ракет.

Юрий Игнат - спикер ВС ВСУ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Русские оккупанты выпустили во время очередного массированного обстрела 16 декабря по объектам в Украине более 60 ракет. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

"Известно более 60 ракет, которые летели по территории Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 - ракеты Х-555 и Х-101", - сказал он.

Кроме того, говорит Игнат, украинские офицеры зафиксировали пуски ракет "Калибр" с Черного моря, а также запуски ракет из комплекса "С-300".

Далее, спикер рассказал о том, что в обстреле принимали участие бомбардировщики Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. К тому же, в небе радары засекли полеты самолетов Миг-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Ракетный удар РФ по Украине 16 декабря

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В разных в Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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