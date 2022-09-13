На Харьковщине можно было разместить ракеты, которые доставали бы до Москвы – спикер ВС ВСУ Игнат

Украина не напала бы на Россию при наличии у Киева дальнобойных Гром-2 - Игнат / Википедия

В Украине проводились разработки оперативно-тактического комплекса Гром-2 (Сапсан), дальность которого должна была составить до 300-500 километров. Если бы ракеты разместили в Харьковской области, они бы доставали до Москвы. При наличии такого мощного оружия Россия не рискнула бы напасть, а возможный одномоментный удар по военным аэродромам лишил бы россиян пространства для маневра. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В интервью Главреду он рассказал о том, что государство работало над разработкой ОТРК Сапсан (экспортное название – Гром-2, - ред.), однако с программой затянули. Комплекс мог стать серьезным оружием сдерживания.

По его словам, ракеты Гром-2, если бы их разместили в Харьковской области, доставали бы до Москвы.

"Это действительно мощное и дальнобойное оружие с дальностью до 300-500 километров. Если на карте провести циркулем из Харьковской области до Москвы, комплекс без проблем доставал бы на такое расстояние. Это было бы сдерживающей силой" – объяснил Игнат.

Как полагает представитель Командования ВС, Украина могла бы из Грома-2 нанести мощный ракетный удар по военным аэродромам врага. Агрессивные планы россиян в таком случае могли пошатнуться. К тому же Москва вряд ли бы напала на Украину, будь у Киева такое серьезное вооружение.

"Несколько сотен таких ракет, одномоментно выпущенных по военным аэродромам, откуда по нам наносят удары, лишил бы врага, как минимум, оперативных и стратегических возможностей различного характера. Если бы у нас на вооружении был такой ОТРК, противник вряд ли решился бы атаковать Украину", - подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Украина ведет разработку оперативно-тактического комплекса, который по своим характеристикам даже лучше российского Искандера.

По его словам, речь идет об ОТРК Гром-2 (Сапсан) с дальностью до 500 км. Такие ракеты способны доставать до Москвы или Санкт-Петербурга.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сказал, что у Украины нет на вооружении ОТРК Гром. Украинское государство создало такой комплекс с дальностью пуска до 300 км и передала его на эксперт.

"Вся разработка была за деньги инвестора, иностранного заказчика. После окончания и выполнения всех работ комплекс прошел госиспытания и был принят на вооружение ВСУ, потому что иначе его нельзя продавать, и был передан правообладателю. Сделать его копию без конструктивных изменений мы не можем, иначе нас обвинят в нарушении авторских прав. Правообладатель забрал комплекс вместе с правами и документацией. Он (ОТРК Гром) один раз у нас проехался на Крещатике во время парада, и все думали, что он есть на балансе ВСУ, но такого комплекса у Киева нет", - добавил Жданов.

Другие новости: