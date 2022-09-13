Когда Украина сможет доставать ракетами до Москвы и получит самолеты F-16 – интервью с Юрием Игнатом

Украина может получить современные самолеты, но надо провести много работы - Игнат / Википедия, Командование Воздушных сил Украины

Армия Украины показывает высокий уровень профессионализма в боях с войсками России. До начала полномасштабной войны многие говорили, что авиация и ПВО - компоненты, в которых Москва значительно превосходит Киев. Однако на самом деле Воздушные силы дали настоящий бой российским оккупантам. Они помогли остановить военное вторжение врага, работают над отражением ракетных атак с неба и поддерживают силы обороны в рамках контрнаступления.

В интервью Главреду спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат рассказал о том, какая авиация и ПВО Запада нужны Киеву на войне с Россией, о проблемах Москвы с ракетами и высокоточным вооружением, сотнях боевых самолетов и вертолетов агрессора у границ Украины и особенностях иранских беспилотников, которые Тегеран, похоже, уже передал стране-агрессору. Он также объяснил, почему Украина не может сбивать все российские ракеты.

По мнению Игната, Украина могла бы использовать в качестве сдерживающего оружия ОТРК Гром-2, о разработках которого идет много дискуссий. При наличии такого дальнобойного ракетного комплекса Москва вряд ли решилась бы на военную агрессию.

После начала полномасштабной войны мы увидели, как разрушился миф о "второй самой мощной армии мира", так же разрушен миф и о ПВО РФ... Как Украине удалось нивелировать такое преимущество?

Не надо недооценивать противника. У него такое же вооружение, как и у нас, но более новое и модернизированное. Это и самолеты типа МиГ и Су, зенитно-ракетные комплексы типа Бук и С. У нас Бук М-1 и 2, а у них уже Бук М-2, 3. У Украины ЗРК С-300, в России – С-400 и другие. Эта линейка средств противовоздушной обороны достаточно распространена.

Разведки всех стран, в том числе и наших партнеров, не верили в успех войск Украины в целом, а не только Воздушных сил. США и Европа даже признали, что они именно так и полагали. Но успех страны напрямую зависел от Воздушных сил, потому что закрытие неба было ключевым вопросом. Нельзя было позволить России захватить воздушное пространство украинского государства. Если бы врагу удалось этого достичь на всей территории Украины, страны бы уже не было.

Господство в воздухе способствует беспрецедентному превосходству наземных сил. Российская пилотируемая авиация наносит удары по таким регионам, как Житомирщина, Киевщина, Харьковщина и др. И мы видим последствия таких действий. Посмотрите, что случилось с Изюмом, Мариуполем.

Первое задание для Воздушных сил при таких условиях - выдержать этот удар, перегруппироваться, занять запасные позиции и работать по врагу. Так и произошло. Все 8 лет никто не сидел, сложа руки, и не "уничтожал жителей Донбасса", как часто и громко говорили в России.

Армия Украины и воздушные силы готовились. Проводились крупные и серьезные учения. Пилоты боевых самолетов восстанавливали навыки пилотирования, восстанавливалось вооружение авиационной составляющей. Во время учений применялись новые тактические приемы для отработки техники противостояния противнику, преимущества которого в технологиях и качестве вооружений.

Каждый год было много учений. Двусторонние маневры, трехсторонние между бригадами и воздушными командами, а также межвидовые и стратегические командно-штабные учения с нашими партнерами. В целом, маневры проводились в лето-осень.

В рамках учений разрабатывались основные методы – выход из-под удара и из-под ракетного удара противника. Выглядело это так - самолеты быстро и целыми эскадрильями взлетают в воздух, меняют дислокацию, перебазируются на другие (оперативные) аэродромы и участки, откуда они уже могут противодействовать врагу. Аналогичные задачи были и у Радиотехнических войск (РО) и Зенитных ракетных подразделений (ЗРВ). В общем, воздушные силы состоят из трех основных подразделений – авиация, радиотехнические войска и зенитные ракетные войска. Они несут боевое дежурство.

Проработанный комплекс действий и мер позволил Воздушным силам в короткие сроки выйти из-под удара, занять запасные позиции, рассредоточиться и начать противодействие врагу в воздухе по всей территории нашего государства.

Воздушные силы вовремя мобилизовали свои возможности и нанесли очень серьезный урон вражеским силам. Почти ежедневно сбивали по 3, 5 или даже 10 российских боевых самолетов. Враг ожидал уничтожения Воздушных сил еще в первые дни войны. Для этого он запускал сотни ракет с разных территорий – из Крыма, Черного моря, Беларуси, России. Одновременно работала и российская авиация. План предусматривал захват всей Украины.

Главной задачей для России был захват Киева. Поэтому самые ожесточенные воздушные, даже ближние бои, шли именно за столицу. Так родился Призрак Киева - живая легенда. В боях участвовали наши действующие герои, награжденные орденом Золотая звезда. Речь идет о разных военнослужащих, среди которых военнослужащие радиотехнических войск и особенно зенитных ракетных войск, которые управляли комплексами С-300, Бук М-1. В их активе десятки пораженных целей. Среди командиров батарей – молодые ребята, которые своими действиями, поступками, сделали невозможное. Они изгнали врага с нашего неба.

В период битвы за Киев, когда шел месяц интенсивных боев, Украина просила весь мир закрыть небо. Из-за шантажа "кремлевского фюрера" ядерным оружием помогать было сложно. Но страны Запада все же оказывали помощь.

Западный мир оказал существенную помощь. В начале полномасштабных боевых действий предоставлялись переносные зенитные ракетные комплексы, среди которых поначалу были американские Stinger, а затем британские Starstreak и польское Piorun. Сейчас уже есть и другие системы. Даже несмотря на то, что это комплексы среднего действия, они тоже очень помогли. Потому что много летательных аппаратов было сбито именно такими ПЗРК. Комплексы разместили по всей линии фронта, и противник понял – летать низко тоже опасно. Предельно низкие высоты враг использовал преимущественно для того, чтобы избежать поражения средствами ПВО, среди которых Бук М-1 или С-300. И когда противник выполнял подобные маневры, его уже ожидали полученные нами от Запада ПЗРК.

Напряженная динамика боевых действий продолжалась около месяца. Противник понес потери и вынужден был отойти за пределы украинской границы. Уже после этого россияне перегруппировались, вышли с севера Украины и сосредоточились на Донбассе.

Около 3,5 месяцев враг вообще не залетает в зону действия нашей системы противовоздушной обороны. Он работает дистанционно, через границы. В ближних боях у него нет преимущества.

Как я понимаю, одной из главных проблем России на войне с Украиной стала неспособность обеспечить взаимодействие авиации с наземными войсками. Недавно вы сказали, что Москва держит 400 боевых самолетов и 360 вертолетов у наших границ. Каких сценариев нам следует ожидать?

Наименование техники и ее количество постоянно меняется. Все зависит от обстановки или задач, которые враг перед собой поставил. Речь идет о 430 самолетах и 340 вертолетах. Среди них до 150 ударных вертолетов. Остальные – это военно-транспортные вертолеты, которые, впрочем, тоже могут наносить ракетные удары.

Часто говорят, что такая ситуация указывает на стягивание Россией своей военной авиации к границам Украины. Но это не является правильной трактовкой ситуации. Противник понес потери - более 230 самолетов и 200 вертолетов. Россиянам их надо заменить новой техникой, что они и делают. Оккупанты тянут технику со своей страны, других аэродромов, или снимают ее с консервации и в результате подтягивают к границам.

Если мы посмотрим на воздушную границу, которая сегодня является линией фронта – Беларусь, Россия, оккупированный Крым – это большой кусок территорий, где находятся десятки аэродромов. На каждом из них есть соответствующее количество техники. Их мы и посчитали. Такое количество авиации не критично для охвата имеющейся границы. С Беларусью у нас тоже фронт – именно оттуда постоянно взлетают российские истребители. Из России, Курской области, работают Ту-22М3 – это дальние бомбардировщики, которые залетают и на территорию Беларуси и могут наносить удары ракетами Х-22 с дальностью 600 километров.

Следует понимать – авиационная техника у границ России с Украиной, таким образом, количественно не меняется. Кроме того, ей не обязательно залетать – она может действовать дистанционно.

Следует отметить положительный момент. К военной кампании против Украины противник привлек самые современные самолеты Су-34, Су-35, Су-30, а также вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 Ночной охотник. Эта авиация из вышеназванного списка. Множество самолетов и вертолетов были уничтожены на войне. Поэтому россияне, чтобы пополнить группировку авиации, вместо уничтоженных единиц подтягивают более старую технику. Из-за этого у них уже не будет значимого технологического преимущества.

Мы все ожидаем начала работы ленд-лиза с 1 октября. Скажите, какова вероятность, что уже в скором времени мы получим передовые самолеты Запада F-15 и F-16?

Надо на это надеяться. Задолго до войны, до 2014 года, шли разговоры о перевооружении именно Воздушных сил. Рассматривались разные типы авиационной техники, в частности, наиболее актуальны в современном мире – многоцелевой самолет, способный работать на разных направлениях, с оптимальной дальностью применения, возможностью работы по наземным и воздушным целям. У нас в стране есть разветвленная система аэродромов – это десятки таких объектов, которые можно использовать для военной авиации, и гражданские аэродромы. Это вообще мировая практика – аэродромы совместного военного и гражданского использования. Украина должна стремиться к развитию в данном направлении.

Нам очень нужны современные самолеты на замену тому авиапарку, который есть сегодня. Сейчас самый новый самолет в Украине – Су-27 1991 года выпуска. Ровесник украинской независимости. Мы должны думать на перспективу.

Несколько лет назад на военном совете Воздушных сил была принята визия ВС ВСУ. Речь идет о видении Силами своего развития, переоснащения, реформ и реструктуризации до 2035 года. Это тот критической год, когда самолеты, которые мы эксплуатируем – Миг-29, Су-27, Су-25, Су-24 и другие – нельзя будет в дальнейшем использовать. Проблема в физическом старении планера и технологий.

Невозможно вечно модернизировать и ремонтировать технику, нужен устойчивый переход. Нужно было делать это раньше, но у государства никогда не было средств на такие мероприятия. Авиация - самое дорогое, что может быть сегодня у армии.

Поэтому вопрос с авиацией был отложен. В том числе, из-за конфликта в 2014 году - все силы и средства направили на удержание врага на Донбассе.

Когда произошло полномасштабное вторжение России, все поняли, какую важную роль играет военная авиация. Противник наносил удары, которым нам нечего было противопоставить. Дальность наших ракет невелика, радары у нас "видят" фактически в два раза меньше, чем их. Наши самолеты не защищены от системы радиоэлектронной борьбы.

Именно поэтому нам нужна техника, которую можно было бы поставить на вооружение Воздушных сил. Рассматривались разные варианты – не только F-15, F-16, F-18 определенных модификаций, о которых мы с вами говорим. Речь шла и о шведских JAS 39 Gripen, и французских Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и других моделях. Сегодня ВС уже определились с техникой. Безусловно, мы хотели бы такие самолеты, как F-35 и все лучшие современные образцы. Мы воюем и достойны самого лучшего. Но это вопрос дальнейшей перспективы - сегодня надо мыслить, исходя из реалий и финансового состояния. Можем рассчитывать на технику, которая есть на хранении в мире. Хотелось бы, чтобы ее предоставили нам именно сейчас.

Впрочем, сразу ничего не будет - это сложный процесс. Что касается такой помощи, американцы заложили средства на 2023 год. Имею в виду обучение пилотов, на которое пойдут 100 млн долларов. Это произойдет, возможно, в этом году, а, возможно, тогда, когда определят, какие именно самолеты получит Украина. После этого средства направят для обучения пилотов исходя из выбранного типа самолета. Воздушные силы, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Иващук, уже определили список людей, которые будут осваивать перспективную технику.

Всех интересует, когда это должно произойти. Во-первых, надо подготовить аэродромную структуру. Очень многие скептики утверждали, что мы не способны принимать такие самолеты, как F-16, потому что в них небольшие колеса, а воздухозаборник находится слишком низко. Однако уже разрабатывается немало вариантов с различными профильными министерствами и ведомствами – Министерством инфраструктуры, Министерством обороны. Работаем над разными вариантами, и уже есть определенные очень позитивные сдвиги.

Мы сможем принимать самолеты, использовать различные площадки. Но есть очень серьезное условие по обслуживанию. Речь идет не только об обучении пилотов. Надо обеспечить ежедневное и сезонное обслуживание техники, капитальный ремонт и другие мероприятия. В условиях, когда страна ведет войну, надо все просчитать. В частности, и подготовку инженерного авиационного состава.

Это ключевые вопросы, которые нельзя решить за несколько месяцев. Нужно время на обучение пилотов. Летчики говорят, что в течение нескольких недель они могут получить навыки полетов на современных самолетах. Но надо научиться воевать на этой технике, овладеть ею как боевой машиной, действовать в составе группы самолетов – пары, эскадрильи – и наносить удары по воздушным и наземным целям. Нужно время.

Не хотел бы говорить, что это все будет реализовано за год или в определенные сроки. Мы все хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше. Без авиационной поддержки нашим силам будет очень трудно продвигаться и освобождать нашу территорию.

Украина работает над развитием ракетной программы. Как мы понимаем, идут разработки комплексов Нептун, Верба, и Ольха, и ОТРК Гром. Сможем ли мы уже в ближайшем будущем рассчитывать на появление ракет и комплексов дальностью 500 км?

Как человек, который присутствовал на многих выставках, общался с инженерами-разработчиками и был на испытании Ольхи и Нептуна, могу сказать следующее. Жаль, что развитие программы так затянула, особенно с ОТРК Гром-2. Не знаю, ведутся ли разработки комплекса и на каком этапе работа. Это комплекс, который был очень перспективным. По парадам возили установку и всем демонстрировали, что вскоре появится такое мощное оружие.

А это действительно мощное и дальнобойное оружие с дальностью до 300-500 километров. Если на карте провести циркулем из Харьковской области до Москвы, комплекс без проблем доставал бы на такое расстояние. Это было бы сдерживающей силой. Несколько сотен таких ракет, одномоментно выпущенных по военным аэродромам, откуда по нам наносят удары, лишил бы врага, как минимум, оперативных и стратегических возможностей различного характера. Если бы у нас на вооружении был такой ОТРК, противник вряд ли решился бы атаковать Украину.

Надо разбираться, почему этот комплекс так и не появился, кто блокировал программы в те годы, когда они были настолько перспективными, и кто не выделял должного финансирования. Этот комплекс еще с 2000-х годов, его другое название - Сапсан. Очень хорошее оружие.

Сегодня наш крупнейший оперативно-тактический комплекс - устаревшая Точка-У.

В свое время под Винницей были порезаны ракеты Скад. Американские партнеры приезжали и на весь мир показывали, как украинцы сокращали свое вооружение. Мы отдали под утилизацию комплекс С-200, который мог бить по воздушным целям на расстоянии 200 километров. Нас лишили дальнего ракетного вооружения. И под давлением России, и под давлением наших западных партнеров, это надо помнить.

Украина, условно говоря, осталась не с автоматом Калашникова, а с пистолетом Макарова. И отбивается от автоматов Калашникова.

Развитие перспективных вооружений - это и Нептун, и Ольха и Гром-2, могло бы стать не только прорывом в обороноспособности нашего государства и занять свое место в ракетной нише, которая сегодня является востребованной, но и неплохим вариантом экономического развития государства. Вооружение – чрезвычайно мощный вектор, который можно было бы направить на обогащение нашей экономики.

Глава Киевской ВГА Николай Жирнов заявил, что Украина сбивает 50-70% российских ракет. Но другие 30% - серьезная проблема для нас. Что нужно сделать для безопасности граждан, в каком количестве нам нужны средства ПВО?

Много говорится о тех процентах, подсчетах ракет. Для того, чтобы ставить проценты, нужно различать ракеты. Населению следует четко объяснить, что есть разные ракеты: одни мы можем сбивать, а другие – нет.

Ракеты, по которым у нас есть возможность работать, мы сбиваем, можно так сказать, с натяжкой, в количестве до 70%. Это Калибр, Х-101 – ракета движется со скоростью около 900 километров в час. Это и крылатые ракеты.

Но есть и другие ракеты.

Например, ракеты Искандера – оперативно-тактического комплекса, такого как Гром-2, о котором мы говорили выше. Это оперативно-тактический комплекс, ракета которого летит по баллистической траектории (дуге) из космоса и на огромной скорости наносит удар по цели. Надо понимать и признать – сбивать такие ракеты теми средствами ПВО, которые сегодня у нас есть на вооружении, фактически невозможно. Тактико-технические характеристики (ТТХ) этого оружия не позволяют нашим ТТХ его сбивать. Да, теоретически это возможно, если где-то на встречном курсе и на подлете подловить эту ракету. Но это чрезвычайно сложно.

Мы не можем уничтожать ракеты Кинжал (тот самый Искандер, но воздушного базирования), Х-22 (чрезвычайно быстрая ракета воздушного базирования, которую сбить имеющимися средствами трудно, даже нереально), Оникс (противодействовать им можем, но сбивать с помощью ЗРК - нет).

Если мы говорим о комплексах С-300, которыми россияне бьют по Харькову, Николаеву и фронтовым городам, то дальность ЗРК - до 70 километров. Разумеется, ракета С-300 должна сбивать аналогичную ракету. ТТХ должны позволять ее нейтрализовать.

У нас сегодня есть партнерские соглашения с Германией и Норвегией по зенитно-ракетным комплексам NASAMS и IRIS-T – нам говорят, что ТТХ таких ЗРК позволяют сбивать ракеты, которые не способно уничтожить ПВО, которое есть у нас в наличии. Проблема заключается в том, что дальность этих комплексов – до 40 километров. Из-за этого нам придется рассредоточивать их так, чтобы прикрывать стратегические объекты, крупные города да другие участки.

Сколько Украине нужно единиц ПВО, чтобы обезопасить небо? Когда мы видим, в каком количестве нам их поставляют, возникает много вопросов…

Нужно много, но поставляют их действительно маловато. IRIS-T - это новейший комплекс, который только изготавливается. Возможно, поставка такой техники будет уже в ближайшее время. Речь идет о небольшом количестве, но это позволит прикрыть один город. Будем ожидать и дальнейших поставок, потому что нам надо проводить замену своей системы ПВО.

Понятно, что Бук М-1 и С-300, которые есть на вооружении, мы не сможем брать в России – Москва и Киев в состоянии войны, ракеты и запчасти получить не удастся. Тем более россияне переходят на более новые образцы. Сейчас запчасти и комплексы мы получаем от партнеров из Центральной Европы – например, Словакия поставляет С-300.

Нам нужно заменять старые средства ПВО на новые. Техника изнашивается. Иногда выходит из строя или по ней наносятся удары на поле боя. Заканчиваются боеприпасы, потому что осуществляются пуски по вражеских воздушных силах. Надо постепенно переходить на зенитные ракетные комплексы, о которых я говорил выше. А со временем думать уже о перспективе получения комплексов большой дальности, таких как ЗРК Patriot с дальностью до 150 километров. Это уже другой эшелон.

Сегодня самый востребованный для Украины комплекс - это NASAMS. Установка действует по аналогии с Бук М-1. Мобильный комплекс способен работать самостоятельно в качестве боевой единицы. С отдельных позиций он быстро приводится в боевую готовность, у него 6 пусковых контейнеров. Может быстро развернуться, отстреляться и сменить позицию. Учитывая специфику войны в Украине и вооружение, которое есть у России, комплекс NASAMS для нас был бы наиболее полезным. В дальнейшем потенциал ПВО надо развивать.

Возможно, в будущем мы станем участником единой системы ПРО – это такой зонтик, под которым США и их европейские партнеры. Но система противоракетной обороны – другая, глобальная история. Там работают радиолокационные системы дальнего обнаружения, Aegis... Это очень сложная вещь, которую нужно очень долго осваивать. Если бы Украина присоединилась к такой системе и разместила на своей территории подобную ПРО, это помогло бы защитить украинцев.

Как вы считаете, могла бы Украина договориться с США по поставкам Киеву систем Железный купол?

Железный купол Израиль сделал для того, чтобы защититься от террористов, от их систем залпового огня. Их визави атакуют Израиль даже одиночными ракетами. Можно было видеть, как на машинах была размещена только одна ракета. Но бывает и установка с пакетом Градов.

Система Железный купол, которая есть в Израиле, очень контактная, охватывает фактически всю страну. И израильтяне таким образом уничтожают ракеты, которые летят из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Нам она была бы полезной, возможно, для защиты каких-то локальных объектов, таких как атомные электростанции. Но это очень дорогая вещь – у нас очень большая страна.

Нам нужны более глобальные вещи для защиты. А Израиль их использует фактически от террористических атак.

Издание The Insider опубликовало статью, в которой говорится, что Россия до конца текущего года, вероятно, останется почти без снарядов, бронетехники и артиллерии. В материале отмечается, что до войны у россиян, кроме Х-35 и Х-59, было лишь несколько сотен дальнобойных ракет, которые уже заканчиваются. Действительно ли у Москвы вскоре могут закончиться ракеты?

Вопрос очень глубокий, изучается всеми нашими разведками - и украинской, и американской и европейской. В Главном управлении разведки были заявления, что у России осталось примерно 20% ракет для Искандеров, 45% крылатых высокоточных ракет. Есть такая информация. Возможно, это действительно так, но точно утверждать мы не можем, ведь это очень тайная в РФ информация.

Наша агентура в России присутствует. Наше военное руководство, убежден, знает точные цифры. Возможно, сейчас это не должно публично обсуждаться, но очевидно, что Москва начала использовать ракеты Х-22 и Х-59 и, что показательно, С-300.

Следует отметить, что в открытых источниках сообщалось о переброске Россией из Сирии в Украину одного дивизиона ПВО. Так, у россиян есть разные системы: С-400, Буки, Тор-М 1, М 2, М 3, Панцирь. У них достаточно современных средств ПВО и ракеты для С-300 в избытке.

Комплекс С-300 может работать по наземным целям. После его применения довольно серьезные разрушения, хотя, возможно, не настолько большие, как в случае других боевых частей с весом 400-500 кг (крылатые ракеты и оперативно-тактические комплексы).

Это свидетельствует о том, что Россия понимает необходимость экономить боеприпасы. Ведь за полгода войны она одномоментно использовала все, что произвела в течение 10 лет. Возможно, пополнять нечем из-за санкций.

Надеемся, что оккупанты не получат технологии. Все эти высокотехнологичные и самые дорогие ракеты – Калибры, Х-101, Искандер – производились с использованием западной технологии. Чипы, микросхемы и другие ценные компоненты делали за рубежом. Сами россияне могут сделать только фюзеляж ракеты, сложить его и скрутить.

Страна-террорист должна быть навсегда лишена доступа к таким технологиям. Воздушные силы постоянно подчеркивали это на пресс-конференции с нашими иностранными партнерами – Японией, США, Германией, Канадой, которые раньше были поставщиками. Вопрос надо поднимать и журналистам, чтобы не допустить, чтобы такая страна получала технологии путем контрабанды или третьих стран.

Контрабанда будет, но она не сможет удовлетворить полноценные потребности России в технологиях. Ситуация, когда "Великая Россия" пошла с протянутой рукой в Иран за беспилотниками (располагая десятком собственных различных моделей БПЛА), указывает на наличие у Москвы проблем. Будем надеяться, что иранские беспилотники будут падать, не долетев даже до нашей территории. Такое приобретение де-факто тоже украдено и привезено путем контрабанды.

Россия ставит перед собой задачу угрожать своим соседям в Европе. Искандеры находятся на границе Беларуси с Польшей и в Калининграде. Эти оперативно-тактические комплексы способны нести крылатые ракеты. Дальность Калибра – 2,5 тысячи километров. Они могут нести ядерный заряд, поэтому россияне угрожают и шантажируют, транслируя свои тезисы путем информационной пропаганды. Шантаж базируется на наличии ракетного вооружения, стратегических бомбардировщиков и другого оружия.

Вы отмечали, что россияне стали гораздо меньше использовать свою боевую авиацию в Украине и в связи с дефицитом ракет применяют даже ЗРК С-300 и С-400 по наземным целям. Какое высокоточное оружие еще может применяться?

Все, что у них есть, они уже задействовали. Могут использовать разве что оружие, которое есть в их мультиках. Действительно, они способны угрожать тактическими ядерными зарядами, которые могут быть в Калибре, и в Х-101. Ядерный заряд можно сделать в любой ракете. Но вряд ли они на это решатся.

Вы упомянули о санкциях против России. По вашему мнению, ограничения - это краткосрочная история, или долгосрочная? Когда они могут сработать?

Обсуждается уже восьмой пакет санкций в отношении РФ. Что касается военной сферы, санкций, которые уже объявлены, вполне достаточно. Но надо принять еще до 10 пакетов экономических ограничений, чтобы заставить агрессора сесть за стол переговоров после освобождения наших территорий.

Если мы говорим о военных санкциях, на Россию наложили достаточное количество ограничений, и теперь вопрос только в контроле их выполнения. Вероятно, у россиян есть какие-то запасы запчастей. Стоит помнить, что западные технологии используются не только в ракетах или беспилотниках, а и в самолетах.

У Москвы есть современный самолет Су-35, а также МиГ-31 и Су-34. Во время их производства не обошлось без западной электроники. Надеемся, что они будут сталкиваться с проблемами в вопросах восстановления техники.

И последний вопрос. Западные СМИ публикуют информацию, согласно которой Иран все же предоставил России свои беспилотники. Как вы считаете, чем это грозит Украине? Что в них особенного?

Особенностью беспилотников из Ирана является то, что у них большая полезная нагрузка. БПЛА способны нести довольно-таки мощное вооружение - до 200 кг. Впрочем, полезная нагрузка может быть разной - это и горючее, и аппаратура, осуществляющая слежение, целеуказание, радиопомехи, система РЭБ... если дрон позиционируется как ударный, на нем должны быть установлены какие-то барражирующие боеприпасы или ракеты.

Иран, несмотря на санкции, смог создать ударный беспилотник. Тактико-тактические характеристики дрона, на первый взгляд, даже впечатляют. Он похож на американский или турецкий БПЛА типа Anka S. Иранский дрон больше по размерам, чем Bayraktar.

Как будут работать такие беспилотники – надо смотреть на практике. Очень часто бывает, когда заявленные характеристики часто не соответствуют действительности. На поле боя с неисправной техникой возникают проблемы. К тому же России еще предстоит подготовить экипажи.

Для проверки работы беспилотников Москве надо задействовать экипажи, которые должны выполнить полетные задания на территории России. Им нужно провести учебные бомбометания по вражеским наземным целям. Функционал иранского дрона именно для этого и предназначен.

На мой взгляд, мы можем увидеть иранские беспилотники на поле боя спустя несколько месяцев. Впрочем, возможно, увидим их и раньше. Не исключено, что россияне наймут каких-то специалистов, которые будут работать над обслуживанием этих дронов на нашей территории.

К тому же, не знаю, есть ли там перевод на оборудовании. Управление беспилотным летательным аппаратом осуществляется с помощью специального экипажа, станций управления. Там, как минимум, инструкция должна быть переведена "по-русски" с иранского языка. Есть и такие технические нюансы. (шутит Игнат, - ред.)

Но не надо поддаваться паническим настроениям. Мол, армия дронов едет... сомневаюсь, что их будет 100 или больше – промышленные способности тоже не бесконечны. На это нужно время. Думаю, речь пойдет о десятках БПЛА.

Иранские беспилотники - такая же цель для Воздушных сил, как и другие БПЛА. Их сбито уже около 900 единиц – усилиями ПС и других подразделений.

Будем сбивать. И плюсовать.