Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

Подорожание логистики и инфляционное давление существенно повлияли на формирование новых цен на фрукты.

Производители повышают цены на яблоки из-за роста затрат на энергоносители / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Яблоки в супермаркетах подорожали до 70 грн/кг

Цены выросли из-за затрат на энергию и логистику

Риск дальнейшего подорожания сохраняется

В Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта, в частности Golden Delicious и Red Chief, в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм. Об этом сообщает EastFruit.

Почему производители поднимают цены

"Производители и рынок в целом работают в условиях значительно более высоких затрат на энергию, хранение, логистику и рабочую силу. Сегодня мы уже видим розничные цены на качественное сортовое яблоко на уровне около 70 грн за килограмм, что еще несколько лет назад казалось маловероятным", — сообщила Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, руководитель EastFruit. — "С учетом повреждения преимущественно косточковых, но и яблочных садов зимними морозами, риски дальнейшего роста цен остаются высокими". видео дня

Где яблоки дешевле

По словам эксперта, ситуация на рынке остается неоднородной — стоимость яблок существенно зависит от качества продукции и места продажи.

"На базарах яблоки можно найти от 40 грн/кг и выше, тогда как в сетевых супермаркетах, в частности дискаунтерах, иногда предлагаются более дешевые позиции за счет меньшего калибра или более низкого качества партий", — отметила Зверева. — "Однако психологический рубеж в 70 грн/кг для качественного сортового яблока уже фактически преодолен".

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что стало причиной подорожания

Специалисты отмечают, что еще несколько лет назад средняя цена яблок в Украине составляла 15–20 грн за килограмм.

Нынешнее подорожание связывают с общим инфляционным давлением, ростом затрат на энергоносители, логистику и хранение, а также сезонным сокращением предложения качественных яблок в конце маркетингового периода.

Когда в Украине могут подскочить цены — мнение эксперта

Как писал Главред, введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом может существенно осложнить работу малого бизнеса. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал кандидат экономических наук, преподаватель кафедры бизнес-экономики и предпринимательства КНЭУ Максим Будяев.

По словам эксперта, введение НДС для ФЛП будет предусматривать увеличение объема финансовой отчетности и административных процедур, что создаст дополнительную нагрузку на предпринимателей.

"Это увеличит нагрузку на предприятия и может привести к ошибкам при подаче документов", — отметил он.

Будяев считает, что дополнительные налоговые расходы бизнес, вероятно, будет закладывать в конечную стоимость товаров и услуг, что отразится на потребителях.

"Более того, повышение налогов негативно повлияет как на потребителей, так и на конкурентоспособность бизнеса из-за возможного повышения цен для покрытия дополнительных расходов", — добавил эксперт.

Изменение цен на продукты — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Кроме того, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем ранее. Подорожание объясняют ростом спроса со стороны производителей сыров и кондитерских изделий.

Напомним, в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

