Самый популярный вид мяса в Украине внезапно подешевел - какие цены на рынке

Руслана Заклинская
30 августа 2025, 16:52
Люди в Украине покупают меньше мяса из-за высоких цен, утверждают продавцы.
Цены на самый популярный вид мяса упали / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Цены на свинину и говядину в Украине стабильно растут
  • Курятина подешевела на 2-3 грн/кг
  • Цены на мясо и в дальнейшем будут расти

В Украине традиционно больше всего потребляют курятину, на втором месте по объемам - свинина, а на третьем - говядина. В то же время цены на мясо постоянно растут. Об этом Суспильному рассказал исполняющий директор ассоциации мясной отрасли Андрей Бабенко.

Продавщица Елена рассказывает, что стоимость сала на центральном рынке Хмельницкого колеблется от 30 до 240 грн за килограмм. По ее словам, ребра сейчас стоят 200-220 грн, в зависимости от количества мяса, а лопатка и задняя часть - 220-240 грн. Шея же предлагается покупателям по 320 грн за килограмм.

Ее коллега Анжела объяснила, что причиной роста стало повышение цен на живой вес свиней. Это автоматически повлияло и на рынок.

"Повышение цены на живой вес привело и к росту стоимости мяса на рынке. Покупательная способность людей снизилась: если раньше брали по 2 кг, то теперь - только килограмм. Мясо покупают, но значительно меньше, чем раньше", - сказала она.

Продавщица Надежда отмечает, что подорожала и говядина. В частности, тушка с костями стоит около 200 грн за килограмм, задняя часть - 360 грн, лопатка - 340-350 грн, ребра - 200 грн, а шея - 250 грн. Другие куски мяса продают в пределах 200-250 грн за килограмм.

В отличие от свинины и говядины, курятина немного подешевела. Продавщица Алла отмечает, что филе, бедра и тушки снизились в цене на 2-3 грн за килограмм в течение последнего месяца. В то же время, по сравнению с прошлым годом, даже курятина стала значительно дороже: например, крыло, которое стоило 75 грн, сейчас продается по 100 грн.

Почему растут цены на мясо

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко напоминает, что в 2024 году Украина потеряла 30-40% поголовья свиней из-за африканской чумы. Это стало одной из главных причин скачка цен на свинину, а впоследствии - и на курятину.

"В 2025 году к этой проблеме добавилось еще и подорожание кормов. Именно эти два фактора будут определять себестоимость для производителей и формировать рыночную цену для переработчиков", - добавил Бабенко.

По его словам, надеяться на снижение стоимости не стоит. Бабенко утверждает, что цены на основные виды мяса в Украине и в дальнейшем будут расти.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, что стоимость продуктов в Украине напрямую зависит от результатов аграрного сезона. Сейчас Украинская аграрная ассоциация ожидает больший урожай, а Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем продукции.

"Поэтому сейчас делать окончательные выводы сложно. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в последние дни лета в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. По состоянию на 29 августа пачка Крестьянского 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн против 115,87 грн в июле.

Также средневзвешенная цена молока в Украине составила 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание связано со спросом от производителей сыров и кондитеров.

Кроме этого, резко подешевел молодой картофель. Сейчас в крупных супермаркетах его продают в среднем по 21,61 грн/кг, что почти на 7 грн дешевле, чем в июле.

Об источнике: "Суспильне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспильне Культура", "Суспильне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспильне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

